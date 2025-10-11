Habertürk
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Soru cevap İki işte çalışanın emekli aylığı nasıl hesaplanır? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İki işte çalışanın emekli aylığı nasıl hesaplanır?

        Birden fazla iş yerinde sigortalı çalışan işçi için yatırılan primler ayda 30 günü aşamaz. Farklı iş yerlerinden bildirilen prime esas kazançların asgari ücretin 7,5 katına kadar olan kısmı emekli aylığı hesabında dikkate alınır. Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı...

        Giriş: 11.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 11.10.2025 - 09:25
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İKİ AYRI İŞYERİNDEN YATIRILAN PRİM EMEKLİ AYLIĞINI NASIL ETKİLER?

        Sigorta girişim 04.04.2003 tarihidir. 2011 yılında aynı şehirde ikinci bir işte daha sigortalı çalışmaya başladım. Bir süre sonra ilk iş yerinden istifa ettim. Ertesi yıl farklı bir şehirde yeni bir işe girdiğim için ikinci iş yerimden istifa ettim. Fakat bir süre sonra ikinci iş yerinde sigortamın devam ettiğini gördüm. Sözlü ve yazılı uyarılarıma rağmen iki yıl boyunca sigorta primi yatırdılar. Sistemde ikinci sigortadan kaynaklı 650-700 gün civarında fazlalık görünüyor. Emekli olduğumda bu fazla günler nasıl hesaplanacak? Farklı şehirde aynı anda sigortalı olduğum için sorun yaşar mıyım?

        İlk işbaşı yaptığım şirket 2019 yılında yurt dışına gönderdi. İki farklı ülkede yaklaşık 4 yıl, sigorta olmadığı gerekçesiyle sigortasız çalıştım. Halen bu şirkete bağlı olarak yurt dışında sigortalı çalışıyorum. 2019 yılından beri 6’şar aylık dönemler halinde sözleşme yapıldı. Sözleşmeler arasında hiç ara olmadı. Sözleşme bitiminde veya bitmeden şirketten ayrılırsam 2019 tarihinden beri hak etmiş olduğum tazminatlarımı alabilir miyim? Üç dört ay sonra işten ayrılırsam işsizlik maaşı alabilir miyim? (İsmi Saklı)

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İşveren ile işçi arasında imzalanan iş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa kanunen bir kişinin aynı anda birden fazla işverene bağlı sigortalı çalışmasında engel bulunmamaktadır. İşyerlerinin farklı şehirlerde olmasının önemi yoktur.

        İki ayrı iş yerinden aynı ay için bildirilen sigorta primlerinin toplamı 30 günü aşamaz. İki iş yerinden 30’ar günden toplam 60 gün prim bildirilirse o ay 30 gün prim yatırılmış kabul edilir. Bir ay için bildirilecek prime esas kazançlar asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında olabilir. İki ayrı iş yerinden yaklaşık iki yıl süreyle bildirilen primler her ay için ayrı ayrı hesaplanır. Asgari ücretin 7,5 katına kadar olan kazançlar dikkate alınır.

        Bu şekilde yatırılan primlerin emekli aylığına etkisini örnek üzerinden anlatalım. 2025 yılı için prime esas kazanç tavanı 195.041,25 TL’dir. Her iki iş yerinden 30 gün üzerinden prim yatırılmış ve aylık brüt kazanç birinde 150.000, ikincisinde 75.000 TL olarak bildirilmiş olsun. O ay 30 gün prim yatırılmış sayılır. Prime esas kazancın 195.041,25 TL’ye kadar olan kısmı dikkate alınır, kalanı dikkate alınmaz. Emekli aylığı, aylık bağlama oranı (ABO) ile prime esas kazancın çarpımı suretiyle hesaplanır. İki ayrı iş yerinden prim yatırılan yıllardan dolayı daha yüksek emekli aylığı bağlanır.

        Yurt dışında çalıştığınız ilk 4 yıldaki ülkelerde sigorta olmadığı için sigortasız çalıştığınızı belirtiyorsunuz. O ülkelerde Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmadığı anlaşılıyor. Sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelere Türk şirketlerince götürülen Türk işçileri için işverenlerce kısa vadeli sigorta primi ve genel sağlık sigortası primi yatırılır. İşçi bu sürelerin emekliliğine sayılmasını arzu ederse isteğe bağlı sigorta primi öder. İsteğe bağlı sigorta primi aylık prime esas kazancın yüzde 32’si olmakla birlikte yurt dışına bu şekilde götürülen işçinin GSS primi işverence karşılandığı için, işçi yüzde 20 oranında prim ödemek suretiyle söz konusu süreleri emekliliğine saydırabilir.

        İş Kanununa göre belirli süreli sözleşmeler esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz. Aksi halde belirli süreli sözleşme başlangıçtan itibaren belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. Sürenin bitip bitmemesi fark etmeksizin sözleşmenin işverence sona erdirilmesi halinde başlangıçtan beri olan dönemin kıdem tazminatını alırsınız, işsizlik ödeneğinden yararlanırsınız. Sözleşmeyi kendiniz sona erdirmeniz halinde normalde kıdem tazminatı alamazsınız. Alabilmeniz için ya toplam prim gününüzün 7000 olması ya da 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi koşulunu birlikte sağlamanız gerekir. Bu durumda da öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kıdem tazminatı yazısı alıp iş akdini sona erdirirken bu yazıyla birlikte işverenden kıdem tazminatını talep etmelisiniz. Kendi isteğinizle işten ayrılmanız durumunda hiçbir şekilde işsizlik ödeneği alamazsınız.

        EMEKLİLİK TARİHİNE KARAR VERİRKEN EMEKLİ AYLIĞI VE KIDEM TAZMİNATI KARŞILAŞTIRILMALI

        1997 sigorta başlangıcı ve 5870 prim günüm var. EYT’den emekli olabiliyorum. Yıl başından önce emekli olursam emekli aylığımın yaklaşık %5 daha fazla olacağı söyleniyor fakat yılbaşından sonra da kıdem tazminatım yaklaşık %30 artacak. Şu an 780.000 TL civarı. Sizce hangisini tercih edersem benim için kazançlı olur? (İsmi Saklı)

        Emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenler ile 2026 yılında verecekler arasında yaklaşık yüzde 5-6 oranında fark olması bekleniyor. Kıdem tazminatında yüzde 30 artış beklediğinize göre, tazminatınız 780.000 TL’den 1.014.000 TL’ye çıkacak demektir. Bu da 234.000 TL’lik artış anlamına geliyor.

        Kıdem tazminatı hesabı ortada. Sistemde görünen emekli aylığınıza göre karşılaştırma yapabilirsiniz. Örneğin, emekli aylığınız 30.000 TL ise yüzde 5 fark aylık 1.500 TL anlamına gelir. Kıdem tazminatı farkını 156 ayda telafi edebilirsiniz. Bu şekilde karşılaştırma yaparak hangisinin avantajlı olduğuna karar verebilirsiniz.

        985 PRİM GÜNÜ OLAN KADIN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

        Eşim 2000 yılı kasım ayı sigorta girişlidir. Toplam 985 gün prim ödenmiştir. 2013 ve 2015 doğumlu iki çocuğumuz var. 2006’dan beri MS hastası olduğu için çalışamamaktadır. Eşim emekli olabilir mi? (Hüseyin S.)

        Eşiniz normal emeklilik için 7000 prim gününe tabi. Ancak, 4500 prim gününü tamamlarsa kısmi aylıkla emekli olabilir. Çocuklarınız için 720 günden toplam 1440 günün tamamını borçlanma hakkı bulunuyor. Bu şekilde toplam 2.425 prim gününe ulaşabilir. Geriye kalan prim günlerini tamamlamak için en az 816 gün daha sigortalı bir işte çalışıp kalan günler için isteğe bağlı sigorta yaptırabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, isteğe bağlı sigortaya başlamadan önce doğum borçlanmasını gerçekleştirmiş olmanızdır. İsteğe bağlı sigorta primi de 1259 günü aşmamalıdır.

        Habertürk Anasayfa