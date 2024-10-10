BM, İsrail'den Lübnan'ı bombalamayı sonlandırması ve ülkeden kara kuvvetlerini çekmesini istedi

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Fransa'nın talebi üzerine Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Topluca şiddeti ve akan kanı durduramamamız kahredici." dedi.

DiCarlo, "İsrail'in Lübnan'ı bombalamayı sonlandırmasını ve ülkedeki kara kuvvetlerini çekmesini istiyoruz." diye konuştu.

Aynı zamanda Hizbullah ve diğer devlet dışı aktörlerin İsrail'e roket ve füze atışını durdurması gerektiğini ifade eden DiCarlo, Lübnan'da durumun giderek daha alarm verici bir hal aldığını belirtti.

DiCarlo, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde "kara operasyonlarının" ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmanın yoğunlaştığını kaydetti. İnsani durumun da kötüleştiğini belirten DiCarlo, Lübnan'da sadece 1 haftada 300 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. REKLAM DiCarlo, Lübnan'daki sağlık sektörünün de büyük baskı altında olduğuna işaret ederek, bölgenin topyekun savaşın eşiğinde olduğunu belirtti. "TARAFLAR DİPLOMATİK SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRMELİ" "Taraflar, başuçlarındaki silahları değil kendilerine sunulan diplomatik seçenekleri değerlendirmeli." diyen DiCarlo, hem Lübnan'ın hem de İsrail'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

DiCarlo, siviller, sivil altyapılar, insani yardım personeli, sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personelinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı. BM Genel Sekreter Yardımcısı, "Şimdi bu şiddet sarmalını geri çevirme ve İsrail, Lübnan ve tüm bölgeyi felaketin eşiğinden çevirme zamanı." dedi. "TEHLİKE GİDEREK ARTIYOR" Oturumda üyeleri bilgilendiren BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, İsrail ordusunun 1 Ekim'de başlattığı yoğun bombardıman ve "kara operasyonlarının" sürdüğünü belirterek, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'ın güneyindeki operasyon alanlarının boşaltıldığını bildirdi.

Lacroix, Hizbullah'ın da Mavi Hat üzerinden ateş etmeyi sürdürdüğünü söyledi. İsrail'in "Merkava tankları" ve iş makinalarıyla birçok bölgeye giriş yaptığını bildiren Lacroix, "Barış güçlerimizin güvenliğine yönelik tehlike giderek artıyor." dedi. Lacroix, UNIFIL personelinin görevini yerine getirmeye devam ettiğini ve risk analizinin sürekli güncellendiğini dile getirdi. 23 Eylül'den bu yana UNIFIL'in operasyonel faaliyetlerini gerçekleştiremediğini ifade eden Lacroix, Hizbullah'ın daha önce BM tesislerine yakın yerlerde askeri mevcudiyeti bulunduğunu, şimdi de İsrail ordusunun bunu yaptığını belirtti.

Lacroix, barış güçlerinin güvenliğinin sahadaki aktörler tarafından sağlanmak zorunda olduğunun altını çizdi. İsrail ordusunun BM tesisleri yakınlarında askeri mevcudiyet kurmasını protesto ettiklerini kaydeden Lacroix, İsrail ordusunun UNIFIL'in statüsü ve personeli ile tesislerini korumak zorunda olduğunu vurguladı. Lacroix, UNIFIL'e katkı sağlayan üye ülkelere minnettar olduklarını belirterek, BMGK'nin güçlü desteğinin hiç olmadığı kadar önemli olduğunun altını çizdi. ABD VE RUSYA TEMSİLCİLERİ NE DEDİ? BMGK'de, "Orta Doğu'daki Durum" başlığı altında gerçekleşen oturumda Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmaların sonuçları ele alındı.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, Güvenlik Konseyi'ne hitabında, ''Bu krizin çözümü daha zayıf bir Lübnan değil, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nde temsil edilen, meşru bir güvenlik gücü tarafından korunan, güçlü ve gerçek anlamda egemen bir Lübnan'dır.'' ifadelerine yer verdi. Uluslararası toplumun çabalarını bu doğrultuda yönlendirmesi gerektiğini söyleyen Wood, Lübnan'ın devlet kurumlarının güçlendirilerek, toprakları üzerinde etkili bir kontrol uygulayabilmesine yardımcı olunmasının önemini vurguladı. Wood, ''Ayrıca Lübnan'ın siyasi liderlerinin farklılıklarını bir kenara bırakıp Lübnan halkının ihtiyaçlarına, yabancı müdahalelerden bağımsızlık istekleri de dahil, yanıt veren bir hükümet kurmasını gerektirir.'' diye ekledi.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, Lübnan'daki iktidarsızlığı Tahran yönetiminin bölgeye müdahalesine bağladığı konuşmasında, ''Bunun çözümü, İran'ı Lübnan'ın egemenliğini baltalamakla suçlamaktır.'' dedi. Wood, ''İran'a bu Konsey'in kararlarını hiçe saydığı ve barışı ve güvenliği tehdit eden kurşununu desteklediği için ağır bedeller ödetmeye hazır olmalıyız.'' ifadelerine yer verdi. ABD'li diplomat, ülkesinin, ''İsrail ve Lübnan'a gerçek güvenlik sağlayan ve mavi çizginin her iki yakasındaki sivillerin evlerine dönmelerine izin veren'' diplomatik bir çözüm için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

RUSYA, ABD'Yİ ELEŞTİRDİ Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi üyelerine konuşmasında, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'ın güneyinde 1 milyondan fazla insanın yerlerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı. ''İsrail, sivil kayıpları gözetmeksizin, rakibini her ne pahasına olursa olsun yok etmeye hazır olduğunu gösterdi.'' diyen Nebenzia,Tel Aviv yönetiminin Gazze'de uyguladığı ''senaryoyu'' Lübnan'da da devam ettirdiğini ifade etti. Nebenzia, çözüm noktası olması gerektiğini vurguladığı Güvenlik Konseyi'nin ise ''felç durumda'' olduğunu belirtirken, ABD'nin Konsey üyelerinin bölgede ateşkes sağlanmasına yardımcı olabilecek bir karar alma girişimlerini engellediğini iddia etti.

Konseyin bazı üyelerini de bu konuda suçlayan Rusya Temsilcisi, ''Bazıları ABD'yi rahatsız edici bir duruma sokmaktan kaçınmaya çalışıyor ve bu diğer tüm düşüncelerin önüne geçiyor. Yapabilecekleri en fazla şey, bu salonda güzel ama boş konuşmalar yapmak.'' ifadelerine yer verdi. Vassily Nebenzia, İsrail'in, Lübnan topraklarına karşı başlattığı saldırıda ABD'yi de ''suç ortağı'' olarak niteledi. Nebenzia, ''İsrail'in yükümlülüklerini belirleyen 1701 sayılı Kararın tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasını, yani İsrail'in, tüm askeri operasyonlarını durdurma, silahlı kuvvetlerini Güney Lübnan'dan çekme ve Lübnan topraklarının işgalini sona erdirmesini talep ediyoruz.'' dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.