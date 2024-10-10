Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını!

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Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangın, 20 itfaiye ekibinin yoğun çalışmasıyla 2,5 saatte kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki diğer fabrikaya sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri de söndürme çalışmaları sırasında tesisin önündeki karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı. Yangının kontrol altına alındığı fabrika kullanılamaz hale geldi. Tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.