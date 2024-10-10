Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

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Türkiye'de özellikle kadına şiddet ve sokak ortasında yaşanan taciz vakalarının son günlerde arttığını her gün haberlerde görüyoruz.

Son günlerde yaşanan korkunç olayların ardından geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Cinsel suçlara ilişkin hadıma yönelik bir çalışma yapılması günümüzde mümkün mü?" sorusu yöneltildi.

BAKAN TUNÇ'TAN "KİMYASAL HADIM" AÇIKLAMASI

Bakan Tunç, "kimyasal hadım" cezasının Türk yasalarına uygun olduğunu belirtti ve "Ceza İnfaz Kanunu'muzda önceki senelerde gündeme geldiğinde, o zaman Adalet Komisyonu üyesi olarak hatırlıyorum konuyu. Ceza İnfaz Kanunu'muzun 108. maddesinde tıbbi tedaviye karar verme yetkisi var. Bu anlamda mevzuatımız buna uygun. Tabii orada uygulamayı geliştirecek şekilde belki mevzuatta yeni bir düzenleme yapılabilir." yanıtını verdi.

REKLAM Hadım, cinsel suç faillerine karşı uygulanan bir ceza yöntemi olarak hem Türkiye'de hem de pek çok başka ülkelerde zaman zaman konuşuluyor ve tartışmalarında beraberinde getiriyor. Fiziksel ve kimyasal hadımın kullanımı ülkeden ülkeye değişiyor. Kimyasal hadım, testosteron üretimini baskılayan ilaçlarla gerçekleştirilen bir yöntem. Fiziksel bir müdahale yerine ilaç tedavisi yoluyla cinsel dürtülerin azaltılmasını sağlıyor. Polonya, Çekya, ABD'nin bazı eyaletlerinde kullanılan bir yöntem.

Amerika Birleşik Devletleri: ABD'nin bazı eyaletlerinde kimyasal hadım yasal. California, Georgia, Montana, Oregon, Wisconsin, Florida, Iowa, Louisiana ve Teksas kimyasal hadımın yasal olduğu eyaletlerden. Bu eyaletlerde belirli cinsel suçlardan hüküm giymiş erkekler için kimyasal hadım yasası bulunuyor, ancak şartları değişiklik gösterebiliyor. ABD'de bu düzenleme ilk olarak 1997 yılında California'da yürürlüğe girdi. California ve Florida'da suçlarını tekrarlama riski taşıyan cinsel suçlular kimyasal hadım işlemine tabi tutuluyor ve hakimler ilk kez cinsel suç işleyen kişiler için takdir yetkisini kullanabiliyor.

REKLAM Polonya: Kimyasal hadım uygulaması Polonya'da 2010 yılında yürürlüğe girdi ve AB içinde bunu yasallaştıran ilk ülke oldu. Yürürlüğe giren yasayla birlikte 15 yaşın altındaki çocuklara ya da aile üyelerine tecavüze edenlerin hapis cezalarını tamamlamalarının ardından kimyasal hadım uygulamasına başvuruluyor. Güney Kore: Güney Kore, Asya ülkeleri arasında hadım uygulamasını kabul eden ilk ülke oldu. 2011 yılında çıkarılan yasa ile, 16 yaş altı çocuklara cinsel saldırıda bulunan ve pedofili teşhisi konan 19 yaş üzeri yetişkinlere kimyasal hadım uygulanabiliyor.

Kanunla bu uygulamaya 15 yıla kadar varan bir süre boyunca devam edilebiliyor. Ülkede ilk kimyasal hadım, 2012 yılında uygulandı. Rusya: Rusya'da 2011'de yürürlüğe giren kimyasal hadım yasasına göre, 14 yaşın altındaki çocuklara karşı cinsel suç işleyenler, psikiyatristlerin önermesi durumda kimyasal hadımla cezalandırılıyor. Suçun tekrarlanması durumunda ise ömür boyu hapisle cezalandırılıyorlar. Rus yerel basınında, 2010 yılında çocuk istismarı vakalarının artmasının ardından bu kararın alındığı yazıldı.

Endonezya: 2021 yılında çocukların cinsel istismarını önlemek ve bu suça karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla kimyasal hadımı içeren yasa değişikliği onayladı. 'Kimyasal hadım' yöntemi, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Almanya gibi ülkelerde güvenlik tedbiri niteliğinde uygulanıyor. İtalya'da Başbakanı Giorgia Meloni, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kimyasal hadımın yasal hale gelmesi için çalışmalara başlayacağını söylemişti.