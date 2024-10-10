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        Haberler Ekonomi Enerji Kış saatine geri dönülecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama

        Kış saati uygulamasına geçilmemesine yönelik eleştiriler sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de kış saati uygulaması hayata geçirilmeyecek ve saatler geri alınmayacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 08:41 Güncelleme: 10.10.2024 - 08:53
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        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
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        Yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte kış saatine geçiş yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürüyor.

        Avrupa’da 29 Ekim 2024 tarihinde yaz saati uygulaması sona erdi ve kış saati uygulamasına geçildi. Türkiye'de 2016 yılından bu yana kış saati uygulanmıyor ve vatandaşlardan bu konuda eleştiriler gelmeye devam ediyor.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

        AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili kendi uygulamalarını yapabilirler" açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya göre, 2024 yılında Türkiye'de kış saati uygulaması hayata geçirilmeyecek ve saatler geri alınmayacak" dedi.

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