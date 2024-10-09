Lisa Marie Presley kitabında yazdı: Oğlumun cesedini iki ay evde sakladım

"ANNEM KARDEŞİMİ KURU BUZ ÜZERİNDE TUTTU"

Riley Keough, kitapta şu ifadelere yer verdi: Annem, kardeşimi morgda tutmak yerine evde bizimle birlikte tuttu. Bize, eğer cesedin bakımını yapabilirsek onu evde tutabileceğimizi söylediler, bu yüzden onu bir süre evimizde kuru buz üzerinde tuttu.

"Annemin, babasına yaptığı gibi ona veda etmek için yeterli zamana sahip olması gerçekten önemliydi" diyen Keough, "Ben de gidip onunla orada otururdum" diye anlattı.