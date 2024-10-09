Lisa Marie Presley kitabında yazdı: Oğlumun cesedini iki ay evde sakladım
Geçen yıl hayatını kaybeden Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley, ölmeden önce yazdığı kitapta korkutucu bir gerçeği açıkladı. Lisa Marie, oğlu Benjamin Keough'un ölümünden sonra cesedini iki ay boyunca evinde sakladığını, hatta oğluyla aynı dövmeyi yapması için bir dövme sanatçısını evine davet ettiğini anlattı
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Geçen yıl ocak ayında hayatını kaybeden Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin yeni çıkan kitabında, oğlunun ölümüyle ilgili çok çarpıcı bir bilgiye yer veriliyor. Kitap, Presley'nin, ani ölümünün getirdiği acıyla baş etmeye çalışırken ölen oğlunun cesedini iki ay boyunca evde buzun içinde sakladığı ortaya çıkardı.
Çarpıcı ifşa, Lisa Marie Presley'nin ölümünün ardından çıkan yeni anı kitabı 'Buradan Büyük Bilinmeyene'de yer aldı.
Presley'nin oyuncu kızı Riley Keough tarafından, annesinin anılarını paylaştığı kasetleri kullanarak anı kitabına göre, 27 yaşındaki oğlu Benjamin Keough'un cenazesi, cenaze töreni düzenlenmeden önce iki ay boyunca evde kaldı.
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54 yaşında hayatını kaybeden Lisa Marie Presley, rock ikonu Elvis Presley'nin tek çocuğuydu. Elvis Presley 1977'de 42 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğünde Lisa Maria henüz 9 yaşındaydı.
Lisa Maria'nın oğlu Benjamin Keough, 2020'de 27 yaşındayken intihar etmişti. Bu, Lisa Marie Presley'yi çok üzen bir trajediydi.
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"ANNEM KARDEŞİMİ KURU BUZ ÜZERİNDE TUTTU"
Riley Keough, kitapta şu ifadelere yer verdi: Annem, kardeşimi morgda tutmak yerine evde bizimle birlikte tuttu. Bize, eğer cesedin bakımını yapabilirsek onu evde tutabileceğimizi söylediler, bu yüzden onu bir süre evimizde kuru buz üzerinde tuttu.
"Annemin, babasına yaptığı gibi ona veda etmek için yeterli zamana sahip olması gerçekten önemliydi" diyen Keough, "Ben de gidip onunla orada otururdum" diye anlattı.
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"BAŞKASI KORKARDI AMA BEN KORKMAM"
Kitaba göre, California'da bir ölünün ne zaman gömüleceğine dair bir yasa bulunmadığından Benjamin Keough kuru buzda tutuldu.
Lisa Marie Presley, oğlunun cansız bedenini evinde tutmasını kitabında şu şekilde aktardı: Sanırım başka birinin oğlunun orada olması herkesin ödünü koparırdı. Ama ben korkmam.
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Lisa Marie Presley, oğlunun bedenini sakladığı eve bir de dövme sanatçısı getirdi. Oğlundaki dövmenin aynısından bir dövme yaptırmak istedi.
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"DÖVMECİYE OĞLUNUN CESEDİNİ GÖSTERDİ"
Dövme sanatçısının "Herhangi bir fotoğraf var mı?" sorusuna karşılık annesinin "Hayır ama sana gösterebilirim" yanıtı verdiğini anlatan Riley Keough, "Lisa Marie Presley bu zavallı adamdan, yanı başımızda bulunan ölü oğlunun cesedine bakmasını istemişti. Son derece saçma bir hayatım oldu ama bu an ilk beşte yer alır" ifadesini kullandı.
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