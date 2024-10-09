300 milyon yumurta binlerce yavru! Karınca kraliçesinden güneş balığına en çok yavrulayan hayvanlar!

Ancak bu sorunun yanıtı, yavru sayısını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak değişir. Balık bilimci Kathleen Cole, “Yavruları tek seferde üretilen gametler, yani döllenmemiş yumurtalar ve spermler açısından tanımlarsanız, balıklar açık ara öne çıkar,” diyor. Balıklar, çok fazla sayıda yumurta üretebilen hayvanlar arasında yer alır, ancak bu yumurtalardan kaçı hayatta kalır, bu başka bir sorudur.