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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilir gıda sitesinde yayımladığı (https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/) sonuçlar son günlerde Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri arasına girdi.

Sitede yer alan listelerde özellikle Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi çok konuşuldu. Pek çok et ürününde beklenmedik şekilde sakatat, kanatlı gıdalar... vs. tespit edilirken bazı zeytinyağı üreticilerinin de ürünlerinde tohum yağı da kullandığı ortaya çıktı.

Ancak listede tespit edilen kadar tespit edilemeyen bazı ürünler de dikkat çekti. Bunlardan en ilginci müşterilerine keçi sütlü dondurma sunduğunu iddia eden Tekin Usta'da yaşandı.

REKLAM Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimler sonucunda Kasapkara Dondurma şirketinin Kahramanmaraş'ta ürettiği Tekin Usta markalı 'yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmada' inek sütü tespit edildi. Ancak tüketiciye verilen bilginin aksine dondurmada keçi sütüne rastlanamadı.