Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"

Sabah saatlerinde polisin aramasıyla morga gelen Kaçarlar'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Anne Çiğdem Tekin teşhis için morga girip çıkarken "O değil yalan söylüyorlar. Allah'ım ben nasıl dayanacağım bu acıya, sahip çıkamadım oğluma" diyerek ağladı.

Cenaze teşhisin ardından aileye teslim edildi.