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        Haberler Gündem Güncel Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma" | Son dakika haberleri

        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"

        Antalya'da bir hafta önce evden ayrılan ve ailesinin Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) yatması için karar çıkarttığı genç, apartmanın önünde otururken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Gencin ölüm haberini alan annesi, "Allah'ım ben nasıl dayanacağım bu acıya, sahip çıkamadım oğluma" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:05
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          Antalya'da apartmanın önünde otururken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateşte, vücuduna kurşun isabet eden 22 yaşındaki Ahmet Yusuf Kaçarlar hayatını kaybetti.

          Olay, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2851 Sokak’ta meydana geldi.

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          Sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler apartmana doğru tabanca ile ateş etmeye başladı.

          Bu sırada apartman önünde oturan kişi, vücuduna isabet eden kurşunla yere yığıldı.

          Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

          Üzerinden kimlik çıkmayınca parmak izi alınan kişinin, 22 yaşındaki Ahmet Yusuf Kaçarlar olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaçarlar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        • 4

          Sabah saatlerinde polisin aramasıyla morga gelen Kaçarlar'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Anne Çiğdem Tekin teşhis için morga girip çıkarken "O değil yalan söylüyorlar. Allah'ım ben nasıl dayanacağım bu acıya, sahip çıkamadım oğluma" diyerek ağladı. 

          Cenaze teşhisin ardından aileye teslim edildi.

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          Cenaze alınırken anne Çiğdem Tekin "Allah'ım" diye feryat etti, morg duvarına yaslanıp ağladı. 

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          Baba Mustafa Kaçarlar ve kardeşleri tarafından alınan cenaze, Döşemealtı Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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          Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. 

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          Diğer yandan Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın madde bağımlısı olduğu, evine uğramadığı ve bir süre önce ailesinin alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezinde (AMATEM) yatması için karar çıkarttığı öğrenildi.

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