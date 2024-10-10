Kocaeli'nde olay, dün akşam saatlerinde Karamürsel ilçesi, 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüslerinin ilk durağı olan Karamürsel Otogarı'ndan evine gitmek için araca binen Enes Yiğit Toraman (29), araca 4 Temmuz durağında binen eşinin dayısı Volkan A.'nın (39) bıçaklı saldırısına uğradı.

YEĞENİ KAÇARAK EVLENMİŞ, HUSUMET BAŞLAMIŞ

Volkan A.'nın yeğeninin Enes Yiğit Toraman ile kaçarak evlendiği, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olaydan bir önceki gün Volkan A. ile Enes Yiğit Toraman'ın telefonda tartıştığı da belirlendi. Volkan A.'nın Enes Yiğit Toraman'ı takip ederek aynı otobüse bindiği tespit edildi.