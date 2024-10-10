İspanyol tenisçi Rafael Nadal kortlara veda etti!

Tenisin efsane isimlerinden Rafael Nadal, 38 yaşında kortlara veda etti.

İspanyol raket, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 12 farklı dilde teşekkür mesajı yayımlayarak kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Nadal, 2008 yılında aynı zamanda Wimbledon tenis turnuvasını da kazanarak Fransa Açık Tenis Turnuvası haricindeki ilk Grand Slam turnuvası şampiyonluğunu elde etti.

Nadal aynı zamanda, bu şampiyonlukla birlikte Fransa Açık'ta yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. Nadal'ın bu turnuvadaki başarısı onu diğer üyeleri Roger Federer, Bjorn Borg ve Pete Sampras olan "herhangi bir Grand Slam turnuvasında üst üste en az dört şampiyonluk yaşayan tenisçiler" listesine soktu.

Rafael Nadal 2008 yılında Monte Carlo, Barcelona ve Hamburg turnuvalarını kazandıktan sonra Fransa Açık'ta Federer'i tarihi bir maçta 6-1,6-3 ve 6-0'lık stlerle yenerek üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı ve Bjorn Borg'un bu turnuvada üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti.

ÜÇ FARKLI ZEMİNDE GALİBİYET

Bu turnuvanın finalinde, Roger Federer ile, yağmurun 2 kez durdurduğu ve toplam oyun süresi 4 saat 48 dakika olarak kaydedilen unutulmaz bir maça imza atan Nadal, rakibini 5 set sonunda 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 ve 9-7'lik setlerle mağlup etmeyi başardı.

Nadal 2008 yılında art arda katıldığı toprak zeminde oynanan Hamburg, toprak zeminde oynanan Fransa Açık, çim zeminde oynanan Queen's, çim zeminde oynanan Wimbledon ve sert zeminde oynanan Toronto Master turnuvalarını kazanarak üç faklı zeminde galibiyet serisi yaptı.

Nadal, 2013 yılında Fransa Açık'ta erkekler finalinde vatandaşı David Ferrer'i 6-3/6-2/6-3 ile geçerek sekizinci kez Roland Garros şampiyonu oldu. Bu sonuçla tarihte ilk kez bir Grand Slam'i sekiz kez kazanmayı başaran tenisçi oldu.

Grand Slam'in ikinci serisi olan Wimbledon'da ise Nadal ilk turdaki rakibi Belçikalı Steve Darcis'e 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etmiş oldu.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Amerika Açık finalinde karşılaştığı Novak Djokovic'i 6-2/3-6/6-4/6-1'lik setlerle yenerek şampiyon oldu. Rafael Nadal, Amerika Açık'ta 2. Grand Slam zaferini kazandı.