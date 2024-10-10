İzmir'de kaza, Buca Koop Mahallesi 206/5 Sokak üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı demiri İzmir'e getiren Volkan Tosun, yönetimindeki TIR, çevre yolunda trafik polisleri tarafından durduruldu.

DHA'da yer alan habere göre yapılan kontrolde TIR'ın aşırı yüklü olduğu tespit edilip, yediemine çekilmesine kararı verildi. Bu sırada TIR şoförü şahsi eşyalarını alacağını söyleyerek direksiyonun başına geçti.

İKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaldırıma çıkan TIR, park halindeki otomobil ile Hüseyin Çetin yönetimdeki otomobilin üzerine devrildi. Her iki otomobilde ezilerek büyük hasar görürken, TIR'ın çarptığı bir hafif ticari araçta da maddi hasar meydana geldi.

YARALANAN 2 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Otomobilde sürücü Çetin ile TIR şoförü Tosun sıkışarak yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ile vinç çağrıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan otomobil sürücü ile TIR şoförü ambulansta hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Devrilen TIR ve zarar verdiği diğer araçların kaldırılması için çalışma sürerken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.