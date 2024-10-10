ABD - Rusya arasında Diddy'nin seks ticareti skandalı gerilimi: Beyaz Saray her şeyi biliyordu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkındaki davayı "devasa bir skandal" olarak nitelendirerek, "Polisin, FBI'ın ve Beyaz Saray'ın bunu bilmemesi imkansız. Biliyorlardı ama saklıyorlardı" dedi
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Dünyaca ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un seks ticareti, küçük çocukları istismar etme, şantaj yapma gibi bir yığın iddiayı içeren skandal suç dosyası, ABD ile Rusya arasında da gerilime yol açtı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li rapçi hakkındaki davayı "devasa bir skandal" olarak yorumladı.
Rus devletine bağlı medya kuruluşu RT'de dün yayımlanan söyleşisinde Mariya Zaharova, Ukraynalı çocukların Moskova tarafından sınır dışı edildiği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekleyen ABD'nin kendi topraklarında yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirdi.
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"FUHUŞ AĞI BASKILAR NEDENİYLE AÇIĞA ÇIKARILAMADI"
Mariya Zaharova, sözü rapçi Diddy'ye getirerek, ABD'nin her şeyde Kremlin'in parmağını aramak yerine önce kendi iç sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi.
Zaharova, ABD'ye uluslararası ahlak bekçiliğini, Ukraynalı çocukların durumuyla uğraşmayı bırakıp Diddy'nin kurbanı olan çocukların akıbetiyle ilgilenmeyi tavsiye ederek "ABD, kendi topraklarında onlarca yıldır kurban olan çocuklar dışında her şeyle meşgul" ifadesini kullandı.
Şarkıcının kurduğu seks ticareti çetesini "gösteri dünyasından, siyasetten ve hükümetten isimleri bir araya getiren bir mafya yapısı" olarak nitelendiren Zaharova, Diddy'nin fuhuş ağının uzun süre çeşitli baskılar nedeniyle açığa çıkarılamadığını savundu.
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"FBI'IN VE BEYAZ SARAY'IN BUNU BİLMEMESİ İMKANSIZ"
Rusya sözcüsü, "Polisin, FBI'ın ve Beyaz Saray'ın bunu bilmemesi imkânsız. Herkes biliyordu. Bazıları korkuyordu, bazılarıysa bu bilgiyi doğru an için saklıyordu" ifadesini kullandı.
"Bu başka bir Jeffrey Epstein vakasına dönüşmemeli" diyen Mariya Zaharova, Washington'un kamuoyuna güven vermesinin önemine dikkat çekerek, "Lafı dolandırmasınlar, meseleyi çözmeye odaklandıklarını göstersinler" dedi.
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Konuya ilişkin Telegram hesabından da açıklama yapan Mariya Zaharova, Washington'un her şeye rağmen Rus kültürünü ortadan kaldırmayı başaramamasının iyi bir şey olduğunu, zira kendi kültürlerini tamamen dağıttıklarını öne sürdü.
"Amerikan gösteri dünyasının idollerini çökerttiler ve çökertmeye devam ediyorlar, neoliberal değerleri de kendileriyle birlikte uçuruma sürüklüyorlar" diyen sözcü, Diddy'ye yöneltilen suçlamaların listesinde haraç, çocuk tacizi, insan ticareti, yasa dışı uyuşturucu satışı, rüşvet ve cinsel istismar bulunduğuna dikkat çekti.
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SEAN 'DIDDY' COMBS OLAYININ AYRINTILARI
'Puff Diddy' ya da sadece 'Diddy' lakabıyla anılan rapçi Sean 'Diddy' Combs, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme' suçlamalarıyla 16 Eylül'de tutuklandı.
Kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Sean 'Diddy' Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan 'Freak Offs' adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtildi. Combs'un, mağdurları 'itaatkar ve uyumlu' kılmak için onlara uyuşturucu verdiği de öne sürüldü.
Sean 'Diddy' Combs'un, mağdurlara 'nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma' gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği aktarıldı.
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İddianamede Sean 'Diddy' Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de yer aldı.
Sean 'Diddy' Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti. Şarkıcının kefaletle serbest bırakılma talepleri de onaylanmadı.
Rapçinin New York Belediye Başkanı Eric Adams, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Beyonce, Jay-Z gibi birçok ünlü isimle bağı bulunuyor. Diddy'ye karşı 120 kişi tarafından cinsel istismar davası açıldı. Combs, suçlu bulunması halinde en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.
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