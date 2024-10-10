İngiliz basınından flaş iddia: Altay Bayındır'ı görmezden geldi!
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ve teknik direktör Erik ten Hag'la ilgili İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı.
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Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe, milli kaleci Altay Bayındır'ı 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a gönderdi.
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26 yaşındaki kaleci, Kırmızı Şeytanlar'da fazla forma şansı bulamadı ve teknik direktör Erik ten Hag tarafından tercih edilmedi.
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"ALTAY'I GÖRMEZDEN GELDİ"
İngiliz basınından Football Insider, transferin gerçekleşmesinin ardından Hollandalı çalıştırıcının Altay'ı görmezden geldiğini yazdı.
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"2 HAFTA GÖRÜŞMEDİ"
Ayrıca 26 yaşındaki file bekçisinin 2 hafta boyunca sadece kaleci antrenörleriyle vakit geçirdiği, teknik direktörle hiç görüşmediğini belirtti.
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Erik ten Hag'ın saha dışındaki hareketlerinin takımdaki bazı oyuncuları endişeye sürüklediği haberin detaylarında yer aldı.
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Man. United'la şu ana kadar sadece 2 maça çıkabilen Altay Bayındır, kalesinde 2 gol gördü.
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