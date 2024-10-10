Uraz Kaygılaroğlu; birkaç ay önce fotoğrafçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisinde 'Kadın Cinayeti' temalı fotoğraflar çektirmesi nedeniyle bir hayli eleştirilmişti.

İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından öldürülmesinden sonra Uraz Kaygılaroğlu'a yönelik eleştiriler, linçlenmeye dönüştü.

Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunlar ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi, bir daha göz önüne çıkmamasıysa çözülecekse seve seve, can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak, televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım. Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim.”