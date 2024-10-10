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        Haberler Objektife Takılanlar Fotoğrafları tepki çekmişti! Cem Yılmaz'dan Uraz Kaygılaroğlu açıklaması: Üzgünüz - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan Uraz Kaygılaroğlu açıklaması: Üzgünüz

        Uraz Kaygılaroğlu, birkaç ay önce çektirdiği 'Kadın Cinayeti' temalı fotoğrafların, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil cinayetlerinin ardından tekrar gündeme gelmesiyle bir hayli zor günler geçiriyor. Linçlenen. can güvenliği olmadığını söyleyen Kaygılaroğlu, kendisini eve kapatırken arkadaşı Cem Yılmaz, bu konuda bir açıklamada bulundu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 08:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:34
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Netflix'te 10 Ekim'de yayınlanacak 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezon lansmanı gerçekleşti.

          Geceye dizinin yaratıcısı Cem Yılmaz başta olmak üzere projede yer alan oyuncu kadrosundan; Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu, Hande Yılmaz, Alişan Uğur, Ozan Çelik ve Cengiz Bozkurt katıldı.

        • 2

          Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu, can güvenliği olmadığı ve moralinin oldukça bozuk olmasından dolayı galaya katılmadı.

        • 3

          Uraz Kaygılaroğlu; birkaç ay önce fotoğrafçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisinde 'Kadın Cinayeti' temalı fotoğraflar çektirmesi nedeniyle bir hayli eleştirilmişti.
          İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından öldürülmesinden sonra Uraz Kaygılaroğlu'a yönelik eleştiriler, linçlenmeye dönüştü.

          Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunlar ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi, bir daha göz önüne çıkmamasıysa çözülecekse seve seve, can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak, televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım. Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim.”

        • 4

          Oyuncu Bahar Şahin de; "Kadın kasabı, 'sanatın' İstanbul surlarında hayat buldu. İlham verdin, gurur duy kendinle Uraz Kaygılaroğlu. Türk halkı bu 'sanatını' unutmayacak" sözleriyle meslektaşını linçledi.
          Uraz kaygılaroğlu'nun bir hayli üzgün olduğu, kendini evine kapatarak sosyal yaşamdan uzaklaştığı öğrenildi.

        • 5

          "KENDİSİ ÇOK ÜZGÜN"

          Cem Yılmaz, arkadaşı Uraz Kaygılar hakkında konuştu; "O ne kadar üzgünse biz de o kadar üzgünüz. Tatsız bir hadise. Hepimiz konuştuk kendisi çok üzgün."

        • 6

          "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

          Cem Yılmaz, kadın cinayetleriyle ilgili olarak ise "Sözün bittiği yerdeyiz" yorumunu yaptı.

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