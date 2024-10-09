İtalyanlar duyurdu: Galatasaray, Osimhen için harekete geçti!
Galatasaray'ın tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen kısa sürede taraftarlar tarafından çok sevilirken yıldız golcü için İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
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Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde büyük bir sürprize imza atarak Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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Victor Osimhen geldiği günden bu yana kısa sürede Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı.
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Nijeryalı yıldız için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.
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İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın Ocak ayında yıldız golcünün bonservisini almayı ciddi bir şekilde düşündüğü ve uygun zemin aradığı aktarıldı.
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Haberde; Osimhen'in, İstanbul'da çok mutlu göründüğü, sürekli formasını öptüğü, taraftarlar ve şehir hakkında harika sözler söylediğine dikkat çekildi.
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SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO
Yıldız golcünün serbest kalma bedeli 75 milyon euro ancak Galatasaray dışında bir takım Osimhen'i Ocak ayında transfer etmek isterse bu miktar 81 milyon euroya çıkacak.
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Ocak ayında transferin gerçekleşmesi durumunda bu 81 milyon euro'nun, 6 milyon euro'su Galatasaray'a tazminat olarak ödenecek.
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Eğer sarı-kırmızılı ekip Osimhen'i transfer etmek isterse, zaman fark etmeksizin 75 milyon euro ödemek zorunda.
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Galatasaray yönetiminin, ocak ayında işi bitirmek istediği ve Osimhen'e talip olan Chelsea'ye meydan okuduğu belirtildi.
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