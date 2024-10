Nedir bu discord, nasıl büyüdü?

Türkiye, Semih Çelik adlı caninin Ayşenur Halil ve daha sonra da İkbal Uzuner adlı iki genç kızı katletmesini konuşuyor. Kan donduran çifte cinayette surlardan atlayıp intihar eden katil Semih Çelik'in Discord adlı platformda kadın düşmanlığının körüklendiği İncel adlı gruba üye olduğu ortaya çıkmıştı.

Sadece kadın düşmanlığı değil birçok kriminal boyutu olan grubun da yer aldığı platform ise mercek altına alındı. Tartışmalar sürerken platforma erişim engeli de getirildi.

15 MİLYAR DOLARLIK GELİR ELDE ETTİ

Ücretsiz sohbet edebilme, sesli ve görüntülü konuşma özellikleri olan platformda online oyunlar da yer alıyor. Play Store'da 8.sırada yer alan platformun üyelerinin yüzde 30'u da ABD'de yer alıyor. Her gün ortalama 850 milyon mesajın atıldığı platformda yine her gün aktif 29 milyon kullanıcı bulunuyor. Kullanımı her gün artan platformda ise 2023'ten 2025'e kadar yaklaşık yüzde 19'luk bir kullanıcı artışı öngörülüyor.