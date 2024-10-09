Türk futbolcuların tahmini en yüksek transfer değerlerini açıkladılar!
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Türk futbolcuların tahmini en yüksek transfer değerlerini açıkladı. Listenin zirvesindeki isim Arda Güler olurken Hakan Çalhanoğlu'nun sıralaması ise dikkat çekti. İşte o sıralama...
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Türk futbolcuların tahmini en yüksek transfer değerlerini açıkladı. 10 futbolcunun bulunduğu listenin ilk sırasında, kariyerini Real Madrid’de sürdüren Arda Güler yer aldı.
İşte o sıralama:
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10. Ozan Kabak | Hoffenheim | 15.1 milyon Euro
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9. Can Uzun | Frankfurt | 20.1 milyon Euro
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8. Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 26.3 milyon Euro
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7. Semih Kılıçsoy | Beşiktaş | 27.6 milyon Euro
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6. Ferdi Kadıoğlu | Brighton | 31.2 milyon Euro
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5. Kerem Aktürkoğlu |Benfica | 35.4 milyon Euro
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4. Hakan Çalhanoğlu | Inter | 40 milyon Euro
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3. Orkun Kökçü | Benfica | 43.2 milyon Euro
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2. Kenan Yıldız | Juventus | 62.6 milyon Euro
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1. Arda Güler | Real Madrid | 73.2 milyon Euro