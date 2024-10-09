Otomobiliyle seyir halindeydi... Tomruk cinayeti!
Ordu'da, iki çocuk babası 35 yaşındaki Yusuf Dikme, otomobiliyle seyir halindeyken, D.S., yönetimindeki kamyonda yüklü bulunan tomrukların halatı koptu. Tomruklar, Dikme'nin kullandığı otomobilin üzerine düştü. Dikme'nin kullandığı araç kontrolden çıkıp fındık bahçesine devrildi. Dikme, olay yerinde yaşamını yitirdi
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Düğünlük Mahallesi mevkiinde, D.S. (33) yönetimindeki tomruk yüklü kamyonun bağlantı halatları koptu. Bu sırada kasasındaki tomruklar yola savruldu.
TOMRUKLAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
AA ve İHA'daki habere göre tomruklar, karşı yönden gelen Yusuf Dikme'nin (35) kullandığı otomobilin üzerine düştü. Tomrukların çarpması ile otomobil yoldan çıkarak, fındık bahçesine devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından otomobil sürücüsü Yusuf Dikme’nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
Hayatını kaybeden Yusuf Dikmen’in evli ve 2 çocuk babası olduğu, Fatsa ilçesindeki bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kamyon sürücüsü D.S. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.