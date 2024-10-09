Netanyahu'nun talepleri nedeniyle İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talepleri sonrası Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington'a yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Gallant'ın bugün yapacağı bir günlük Washington ziyaretinin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Gallant'ın ziyaretinin Netanyahu'nun öne sürdüğü şartlar nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Savunma Bakanı Gallant'ın İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı görüşmek için dün akşam ABD'ye hareket etmesi planlanıyordu.

İsrail basını, Netanyahu'nun kendisinin ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuşmadan ve İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'a verilecek yanıta onay vermeden Gallant'a ABD'ye gitmemesini söylediğini yazmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant’ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yarın Pentagon'da yapacağı görüşmenin ertelendiğini belirten Singh, bunun iki ülke arasında, bölgedeki durum ve İsrail’in İran’a yapacağı misilleme konusundaki görüşmeleri etkilemeyeceğini söyledi.

Singh, iki bakanın telefon üzerinden görüşmelere devam edeceğini ifade ederek “Telefonda konuşulamayacak hiçbir şey yoktur. Elbette yüz yüze ziyaretler ilişkinin derinleşmesine olanak tanır.” dedi.

AA muhabirinin, “İsrail’in Hizbullah liderli Hasan Nasrallah’ı öldürmesinde hazırlıksız yakalandığınızı açıklamıştınız, İran konusunda tekrar bunun olmayacağından emin mısınız?” şeklindeki sorusuna Singh, “İster şahsen ister telefonda, biz İsraillilerle etkileşime devam edeceğimizden eminiz. Daha fazla spekülasyon yapmayacağım.” yanıtını verdi.