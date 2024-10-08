Kim bu firma? Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası - Alışveriş Haberleri

Kim bu firma? Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası - Alışveriş Haberleri

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarına yönelik harekete geçti. Bakanlık yapılan incelemeler sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor.

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Oldukça kabarık olan listede dana etinden eşek eti, kaşardan nişasta, pul biberden boya çıktı.

Yayımlananlar arasında bir firmanın domuz eti listesinde yer aldığı fakat söz konusu firmanın konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı için bunun tağşiş listelerinden çıkarıldığı iddia edildi. Bu şirketin ise çok ünlü ve yaygın bir şirket olduğu öne sürüldü.

TÜKETİCİLERLE PAYLAŞILMAYA DEVAM EDİYOR Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşıldığını duyurmuştu. Yeni sisteme "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden ulaşılıyor. REKLAM