Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
Balıkesir'de, makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili 37 yaşındaki Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi, kız arkadaşının eski eşi olan S.A. jandarmaya teslim oldu. Şüphelinin işlemleri sürüyor
Balıkesir'in Marmara ilçesinde olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Murat Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtilen şüphelinin, Yakupoğlu'nun kız arkadaşının eski eşi S.A. olduğu iddia edildi.
JANDARMAYA TESLİM OLDU
Cinayet şüphelisi olarak aranan 2 çocuk babası S.A., olaydan 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi’nde caddede yürüdüğü sırada jandarma ekiplerini görünce ailesinin işlettiği kafeye giderek telefonla jandarmayı aradı.
Jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini söyleyen S.A.'nın telefonla görüştüğü anların fotoğrafları ortaya çıktı. Zanlının işlemleri sürüyor.