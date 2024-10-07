Benfica'ya bir Türk daha! Portekiz devinin hedefi İsmail Yüksek

BENFICA'NIN ORTA SAHA PLANI

Benfica'nın orta sahasında Florentino Luis'in özelliklerinde bir başka isim olmadığı, Portekiz ekibinde yönetimin teknik direktör Bruno Lage'nin transfer isteğini karşılamak istediği ve orta saha takviyesi konusunda 10 milyon euro'ya kadar çıkabileceği vurgulandı.