Spor yazarları Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanından uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları, Gaziantep FK-Beşiktaş maçını yorumladı.
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları Gaziantep FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi.
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"BERABERLİĞİN TEMEL SEBEBİ..."
Güntekin Onay (Hürriyet): Oyunun ve topun kontrolünü tamamen eline alan Beşiktaş ilk yarıda çok net fırsatlar yakaladı. Ancak gol VAR uyarısıyla penaltıdan geldi. Beşiktaş’ın bulduğu alanlarla yakaladığı pozisyonları değerlendirememiş olması bu maçtaki beraberliğin temel sebebi. İkinci neden ise Giovanni Van Bronckhorst’un oyuncu değişiklikleri ile oyunun kontrolünü Gaziantep’e vermesiydi. Topu ön alanda tutamayan Beşiktaş, son bölümde baskı yedi ve gol adeta "geliyorum" diye haykırdı. Beşiktaş, rahat kazanacağı bir maçı Giovanni Van Bronckhorst’un yanlış kararlarıyla berabere bitirdi. Aynı Trabzonspor deplasmanında olduğu gibi.
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"GIO İLE BİR YERE VARILMAZ"
Turgay Demir (Fotomaç): Mert'in kurtarışları, sonradan giren Emirhan'ın müthiş oyunu ve zamanında müdahaleleri olmasa Gaziantep'te farklı bir yenilgi alabilirdi. Beraberlik iyi sonuç çünkü pozisyonlara bakarsak hak eden taraf Gaziantep'ti. Görmek isteyenler için gerçek bu. Frankfurt maçındaki manzarayı göremeyen, havanda su dövmeyi "İyi oyun" diye yorumlayan Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ve yöneticiler umarım bu skoru doğru yorumlamayı başarırlar. Schustser, Tigana Önder Karaveli, Ismael dönemlerinde olduğu gibi ben yine erkenden uyarıyorum. İsteyen dikkate alır, isteyen kulağının üstüne yatar. Svensson'a verdiği şansı Onur'a, Muçi, Joa Mario'ya hatta Bahtiyar'a verdiği şansı Can Keleş'e vermeyen... Bunun için de oyuncunun kilolarını bahane eden Gio kesinlikle vasat bir teknik adamdır. Beşiktaş Gio ile yol yürür ama bir yere varamaz. Nokta.
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"SEZONUN EN SİLİK FUTBOLU"
Sinan Vardar (Fotomaç): Objektif bakarsak hakkı beraberlikti. Bence Beşiktaş bu maçla derin bir yara aldı. Beşiktaş'ta son oynadığı iki Avrupa maçının yorgunluğumu vardı anlamadım ama bu sezonun en silik futbolunu ortaya koydular. Umarım milli arayı iyi değerlendirip iyice dinlenir Konya maçıyla beraber özlediğimiz performansına kavuşur. Çünkü bir maç sonra Galatasaray derbisi.
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"HAMLELERİ SIFIR ÖTESİYDİ"
Bilal Meşe (Milliyet): Beşiktaş’ın dış hatlar karnesi malum, zayıf! Ya iç hatlar? Namağlup yarışın içinde, pek de bırakacağa benzemiyor, tabii ki şimdilik! Koca Beşiktaş, penaltıyla bir gol buldu, üretme konusunda sınıfta kaldı! Kişisel olarak bu iki puan kaybını, Van Bronckhorst’a yazarım arkadaş, lamı cimi yok! Oyuncu hamleleri de sıfır ötesiydi, peki Salih Uçan neredeeee!
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"BERABERLİK ACI VERİYOR"
Ali Gültiken (Sabah): Van Bronckhorst'un Joao Mario'yu orta sahada oynatmasını oyun kontrolü açısından olabilir gibi kabul etsek de Rafa Silva, Fernandes ikilisinden biraz geride kalıyor. Ama deplasman maçında orta sahayı daha fazla kontrol etme düşüncesi, bu tercihte önemli bir etki yaratmış olabilir. Bu tercihlerin hepsi sonuçta kazanma adına ortaya konulan kararlar. Üç puanla dönüyorsanız sorun yaratmıyor ama son uzatma dakikalarında gol yiyip iki puanı bırakıyorsanız, doğal olarak bunların hepsi sorgulanır hale geliyor. Kazanabilecek bir maçı beraberlikle bitirmek sonucunda acı veriyor...
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