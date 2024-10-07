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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!

        İstanbul Silivri'de, boşanma aşamasındaki kocasıyla buluşan kadın, çocuğunun yanında feci biçimde darp edildi. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:02
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        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
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        İstanbul'da olay, 2 Ekim Çarşamba günü Fatih Mahallesi Leyla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simge Karakiraz (26), boşanma aşamasındaki eşi Birkan Karakiraz'la (27) konuşmak için buluştu.

        BULUŞMAYA GİTTİ DARP EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre kızı S.G. ile buluşmaya giden Simge Karakiraz, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darp edildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞ

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        Kızının bağırışlarına aldırış etmeyen saldırgan, eşine tokat ve tekme attı. Yaşanan o anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

        SAVCILIK SORUŞTUMA BAŞLATTI

        Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan simge Karakiraz, polis eşliğinde Silivri Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

        ZANLI İÇİN 'YAKALAMA' KARARI ÇIKTI

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken polis ekiplerinin saldırgan Birkan Karakiraz'ı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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        #Silivri
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