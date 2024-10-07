Sarp Apak: Merhamet ve aile terbiyesi benzersizdir. Ya vardır ya da yoktur; bunu kutuplaştıramazsınız, bir grubun tekeline alamazsınız. Bu iki kıymetli özelliğe sahip herkes, adaletsizliğe ve çürümeye karşı ortak hareket etmeye mecburdur. Çürüyoruz. Ülkemiz bu insanlardan ibaret değil; bizler çoğunluğuz. Adalet istiyoruz, kadınlarını ve çocuklarını koruyabilen bir düzen istiyoruz.