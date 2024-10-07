Işığın bile kaçamadığı nokta: Uzayın en tehlikeli bölgesi kara deliklerin içinde ne var? Etrafındaki maddeler nasıl yok oluyor?

Dolayısıyla kara deliğe giren her şey, bu bölgenin ötesinde hapsedilir. Işık bile kaçamadığı için, kara delikler siyah görünür ve içeride neler olup bittiği hakkında dışarıdan bilgi almak mümkün değildir. Ancak gökbilimciler, kara deliklerin çevresindeki maddeden yayılan ışık sayesinde onların varlığını tespit edebilirler.