Fenerbahçe'ye milli fırsat
Süper Lig'de 8. haftayı bay geçen Fenerbahçe, milli arayı da fırsat olarak görüyor. Takımdaki sakatlığı bulunan isimlere yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli ekip, milli ara sonrası tam kadro dönmek istiyor.
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Milli ara, Fenerbahçe'de sakat oyuncuların toparlanması adına önemli bir fırsat olacak.
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Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan isimlerin toparlanması adına önemli bir fırsat doğdu.
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Milli ara, Fenerbahçe için adeta bir nefes alma dönemi olacak.
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Şu anda sakatlıkları devam eden Çağlar Söyünce ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın tedavi süreçleri devam ediyor.
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Fenerbahçe sağlık ekibi, bu iki kritik oyuncuyu milli aradan sonra takıma kazandırmak için adeta seferber olmuş durumda.
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Özellikle savunmanın kilit ismi Çağlar Söyüncü'nün, Samsunspor karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.
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Kaleci İrfan Can'ın tam anlamıyla iyileşip yeniden forma giymesi planlanıyor.
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Twente ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sakatlanan İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiği açıklanmıştı.
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Milli takım kadrosundan çıkarılması beklenen İsmail, Samsunspor karşılaşmasına yetiştirilmek için yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor.
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Fenerbahçe, milli arayı yalnızca dinlenme değil, sahalara dönecek oyuncuları için bir toparlanma süreci olarak değerlendiriyor.
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