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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye milli fırsat - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye milli fırsat

        Süper Lig'de 8. haftayı bay geçen Fenerbahçe, milli arayı da fırsat olarak görüyor. Takımdaki sakatlığı bulunan isimlere yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli ekip, milli ara sonrası tam kadro dönmek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:44
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        • 1

          Milli ara, Fenerbahçe'de sakat oyuncuların toparlanması adına önemli bir fırsat olacak.

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          Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan isimlerin toparlanması adına önemli bir fırsat doğdu.

        • 3

          Milli ara, Fenerbahçe için adeta bir nefes alma dönemi olacak.

        • 4

          Şu anda sakatlıkları devam eden Çağlar Söyünce ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın tedavi süreçleri devam ediyor.

        • 5

          Fenerbahçe sağlık ekibi, bu iki kritik oyuncuyu milli aradan sonra takıma kazandırmak için adeta seferber olmuş durumda.

        • 6

          Özellikle savunmanın kilit ismi Çağlar Söyüncü'nün, Samsunspor karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.

        • 7

          Kaleci İrfan Can'ın tam anlamıyla iyileşip yeniden forma giymesi planlanıyor.

        • 8

          Twente ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sakatlanan İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiği açıklanmıştı.

        • 9

          Milli takım kadrosundan çıkarılması beklenen İsmail, Samsunspor karşılaşmasına yetiştirilmek için yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor.

        • 10

          Fenerbahçe, milli arayı yalnızca dinlenme değil, sahalara dönecek oyuncuları için bir toparlanma süreci olarak değerlendiriyor.

        • 11
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