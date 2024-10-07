Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 22 yaşındaki Efe Acar tarafından ortopedi tedavisi gördüğü hastanedeki odasında tabancayla vurulan 37 yaşındaki Emrah İmamoğlu hayatını kaybetti. Katil zanlısı Acar ise tutuklandı. İşte hastanedeki dehşetin ayrıntıları...
Balıkesir'de kan donduran olay, Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde meydana geldi. Ortopedi servisinde tedavi gören Emrah İmamoğlu (37), hastaneye gelen Efe Acar'ın (22) tabancalı saldırısına uğradı.
KATİL ZANLISI VURUP KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre hastanede panik yaşanırken, şüpheli Acar saldırının ardından kaçtı.
AMELİYATA ALINDI AMA KURTARILAMADI
Yaralanan Emrah İmamoğlu, ameliyat edildi. Ameliyatın ardından İmamoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İmamoğlu, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Acar'ı ilçede yakalayarak gözaltına aldı. Efe Acar, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesi'ne getirilen Acar, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
MAKTUL 2 GÜN ÖNCE YARALANMIŞ
Öte yandan Emrah İmamoğlu'nun, 2 gün önce Bostancı Mahallesi'nde yaşanan bir olayda yaralandığı ve bu sebeple hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İmamoğlu'nun hastanede uğradığı saldırının bu olayla ilgisi olup, olmadığı araştırılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.