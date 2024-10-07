Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da iki ilginç olay: Akan trafiğe aldırış etmeden yol ortasında dakikalarca yürüdüler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da iki ilginç olay: Akan trafiğe aldırış etmeden yol ortasında dakikalarca yürüdüler

        İstanbul Sultangazi'de bir kadın, akan trafikte araçlara aldırış etmeden cep telefonuna bakarak uzun süre yürüdü. Başka bir kadın ise TEM Otoyolu'nda hayatını tehlikeye atarak dakikalarca yürüdü. Hem kendi hayatlarını hem de trafikteki sürücüleri tehlikeye atan iki kadının yolda yürüdüğü bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken neden yürüdükleri ise merak konusu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da dün iki ilginç olay yaşandı.

          İlk olay, dün gece saatlerinde 50.Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi.

        • 2

          Bir kadın elindeki telefona bakarak, uzun süre caddede yürüdü.

        • 3

          Akan trafiğie aldırış etmeden uzun süre araçlar arasında yürüyen kadın sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

          Bazı sürücüler uyarıda bulunsa da, kadın uyarılara aldırış etmedi.

        • 4

          TEM OTOYOLUNDA YÜRÜDÜ

          İkinci olay ise, Sultangazi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

        • 5

          Kadın, akan trafiğe aldırış etmeden TEM'de uzun süre yürüdü. Hem kendi hayatını hem de sürücüleri tehlikeye atan kadın araçların korna çalmasına da aldırış etmedi. 

        • 6

          Kadının otoyol kenarında yürüdüğü ve araç sürücülerinin korna çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Habertürk Anasayfa