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        Haberler Gündem Güncel Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet | Son dakika haberleri

        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet

        İstanbul Şişli'deki bir gece kulübünde eğlenen yabancı uyruklu 2 kadın ve bir erkek sokakta kavga etti. Kadınlardan birine saldıran adamı, diğer kadın ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:55
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          Şişli'deki bir gece kulübü çıkışında bir erkek, kadına şiddet uyguladı.

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          Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Arap uyruklu 2 kadın ve 1 erkek gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde kulüpten ayrıldı. 

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          İddiaya göre alkollü olan kadınlarla yanlarındaki erkek tartışmaya başladı.

          Tartışma sırasında erkek ve kadınlar arasında arbede yaşandı.

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          Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle erkek, kadına vurmaya başladı. Kadının da karşılık vermesiyle ikili arasında uzun süre arbede yaşandı.

           

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          O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken kavga edenler daha sonra sokaktan ayrıldı.

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