Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
İstanbul Şişli'deki bir gece kulübünde eğlenen yabancı uyruklu 2 kadın ve bir erkek sokakta kavga etti. Kadınlardan birine saldıran adamı, diğer kadın ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Şişli'deki bir gece kulübü çıkışında bir erkek, kadına şiddet uyguladı.
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Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Arap uyruklu 2 kadın ve 1 erkek gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde kulüpten ayrıldı.
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İddiaya göre alkollü olan kadınlarla yanlarındaki erkek tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında erkek ve kadınlar arasında arbede yaşandı.
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Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle erkek, kadına vurmaya başladı. Kadının da karşılık vermesiyle ikili arasında uzun süre arbede yaşandı.
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O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken kavga edenler daha sonra sokaktan ayrıldı.