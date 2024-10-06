Yasemin Öztürk: Rolümden 13 yaş büyüktüm
Pek çok dizi ve filmde rol alan Yasemin Öztürk ile buluştuk. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, televizyon yolculuğunu ve şimdilerde neler yaptığını anlattı
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Yasemin Öztürk; 'Üvey Baba', 'Koçum Benim', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Behzat Ç.' gibi 2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran dizilerde rol aldı. Karakter oyuncusu olarak izleyicilerin karşısına çıkan Öztürk, 'Hababam Sınıfı Askerde' ve Cem Yılmaz'ın yapımcılığını üstlendiği 'Deli Aşk' gibi filmlerle de beyazperdede boy gösterdi.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncuyla buluştuk. Öztürk ile oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk.
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Ankara doğumlu olan Yasemin Öztürk, aslında çocuk yaşlardan itibaren şarkıcı olmak istiyormuş. Ancak lise yıllarında bir müzikalde rol alınca tiyatroya yönelerek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazanmış.
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"AKLIMDA HEP İSTANBUL VARDI"
Yasemin Öztürk; "Üniversitede eğitim görürken aklımda hep İstanbul vardı. Mezun olduktan sonra, 1999'da İstanbul'a geldim. Bahçelievler Belediyesi Tiyatrosu ile anlaştım ama Marmara Depremi olunca tiyatro da ertelendi. Bir arkadaşım Uygur Tiyatrosu'nun oyuncu aradığını söyledi. Görüşmeye gittim ve anlaştık. Rahmetli Nejat Uygur ile iki yıl çalıştım. Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile üç oyunda sahneyi paylaştım. Sonrasında da özel tiyatrolara başladım" dedi.
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Oyuncunun ilk televizyon deneyimi ise, 1999 yapımı 'Bizim Sokak' dizisiyle başladı. Öztürk, ardında da bir dönemin çok izlenen yapımlarından 'Üvey Baba'da rol aldı.
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Yasemin Öztürk şunları aktardı: Tunca Yönder, 'Bizim Sokak' dizisinin yönetmeniydi. Kendisi sonra 'Üvey Baba'yı çekmeye başladı. Beni de diziye dâhil etti. 'Üvey Baba' çok izleniyordu. Bu diziyle birlikte tanınırlığım arttı. Şemsi İnkaya ile çalıştığım için çok şanslıyım. Yeşilçam filmlerini izleyerek büyüdüm. Kötü bir adamı canlandırıyordu ama gerçek hayatta çok tatlı bir insan.
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Yasemin Öztürk, 2002'de ise Tarık Akan'ın başrolünde yer aldığı gençlik dizisi 'Koçum Benim'de yer aldı. Ozan Güven, Engin Altan Düzyatan, Nehir Erdoğan ve Selin Demiratar gibi isimlerin şöhreti yakaladıkları 'Koçum Benim' dizisinde 'Ceren' karakterini canlandırdı.
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"28 YAŞINDA, 15 YAŞINDAKİ KIZI CANLANDIRDIM"
Dizide 16 yaşındaki lise öğrencisini canlandıran Yasemin Öztürk, o dönem 28 yaşında olduğunu da sözlerine ekleyerek; "Bizden sonra pek çok gençlik dizisi çekilmeye başlandı. Çünkü 'Koçum Benim' büyük ilgi görmüştü" dedi.
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50 yaşındaki oyuncu; "Bizim zamanımızda bu kadar özel kanal ve dijital platformlar yoktu. Bu nedenle de şimdiki gibi lokal şöhretler yoktu. Yani insanların sadece kanalize olduğu yer televizyondu. 2000'lerin ilk yıllarında bir dizide rol alınca şöhret olduğunu hissedebiliyordunuz" diye konuştu.
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Yasemin Öztürk, Tarık Akan ile ilgili olarak ise şunları ifade etti: Onun filmleriyle büyüdük. Aynı seti paylaşmak ben ve diğer oyuncu arkadaşlarımız için büyük bir şanstı. Hem insani hem de oyunculuk konusunda bize çok önemli şeyler kattı.
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Yasemin Öztürk, "Koçum Benim' dizisinden görüştüğünüz arkadaşlarınız var mı?" sorusuna; "Yunus Günçe ile hiç bağımız kopmadı. Selin Demiratar ile sıkça görüştük. Dizideki dostlukları o dönem set dışında da yaşıyorduk. Ekipçe çok zaman geçiriyorduk. Bir araya geldiğimizde diğer arkadaşlarımla da o samimiyeti yakayabiliyoruz" yanıtını verdi.
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'Kurtlar Vadisi'nin kadrosuna dâhil olma sürecinden de bahseden Yasemin Öztürk; "İstanbul'a geldiğimde seslendirme de yapmaya başlamıştım. Belgeseller ve çizgi filmlerde çalıştım. Sonra 'Kurtlar Vadisi'nde seslendirme yaptım. Hatta 'Güllü Erhan'ın sevgilisi olan 'Ajan Nina'yı seslendirdim. 'Ajan Nina'nın rolü bitince dizinin o dönemki yönetmeni Serdar Akar, bana 'Sarah Vanunu' karakterini verdi ve kamera karşısına geçtim" ifadelerini kullandı.
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"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA 'KURTLAR VADİSİ'NDEN AYRILMAZDIM"
'Kurtlar Vadisi'nde rol alırken, Yasemin Öztürk'e başrol teklifi gelmiş. 'Aşka Sürgün' dizisinde Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile başrolü paylaşmış. Ancak oyuncu; "Şimdiki aklım olsa Kurtlar Vadisi'nden ayrılmazdım" dedi.
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Yasemin Öztürk, "Kurtlar Vadisi'nde rol aldığım dönemde sokakta yürümekte zorlanıyordum. Muazzam bir senaryosu ve reytingi vardı. Yan rol diye bir şey yoktu orada. Her karakter başrol gibiydi. Bir de erkek egemen bir dizide kadın olarak rol almak da dikkat çekiyordu. Üzerine de Kurtlar Konsey'inde olan kocasını aldatan bir kadını da oynayınca rolüm sivrileşmişti" dedi.
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Yasemin Öztürk diziden ayrıldıktan 'Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz ile aşk yaşadığını da söyledi. Oyuncu; "3 yıl kadar sürdü fakat magazin basınının bildiği bir şey değildi" dedi. Öztürk, "Neden ayrıldınız?" sorusuna ise, "Ayrılmak durumunda kaldım" cevabını verdi.
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Yasemin Öztürk, sonrasında 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde 'Psikolog Funda karakteriyle karşımıza çıktı.
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Ekranlara dönmek istediğini vurgulayan oyuncu; "Her kesime hitap eden bir rolle izleyici karşına çıkmak istiyorum. Çok fazla dizi var, elle tutulur senaryo maalesef çok az. 25 yıldır sektörün içindeyim. Senaryo olmayınca, çok iyi oyuncuları bir araya getirseniz de iş uzun soluklu olmuyor. Senaryo, yapımcı, oyuncu kadrosu ve set ekibi bir bütün olarak değerlendirilmeli" dedi.
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Yaşamını Cihangir'de sürdüren oyuncu ayrıca, Galata Sanat Merkezi'nde beden dili üzerine eğitim verdiğini söyledi.
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