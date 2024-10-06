Yasemin Öztürk, Tarık Akan ile ilgili olarak ise şunları ifade etti: Onun filmleriyle büyüdük. Aynı seti paylaşmak ben ve diğer oyuncu arkadaşlarımız için büyük bir şanstı. Hem insani hem de oyunculuk konusunda bize çok önemli şeyler kattı.