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Yalova Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencilerin kaldığı KYK yurduna giden minibüslere binen kişinin öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçildi.

JANDARMA, ZANLIYI YAKALADI

AA'da yer alan habere göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada zanlı yakalandı.

VALİ KAYA: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

ÖĞRENCİLERE BİLGİ VERİLDİ Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.