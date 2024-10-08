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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyuştuğunu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:30
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        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
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        İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında kaldığı Silivri Cezaevi'nde intihar etti. Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği ve ailesi tarafından yurt dışına kaçırıldığı iddiaları üzerine mezarının açılmasına karar verildi.

        Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme bugün tamamlandı.

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim'de feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."

        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
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        FETHİ KABİR YAPILMIŞTI

        İstanbul'da Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Eylül'de açılmıştı. Garipoğlu'nun cesedi tabuta alınarak fethi kabir işlemi tamamlanmıştı.

        Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişilerin mezarlığa gelmesinin ardından Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de mezarlıkta hazır bulundu.

        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
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        45 dakikalık işlemin ardından Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan ceset, tabuta konularak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

        MÜNEVVER KARABULUT NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

        Münevver Karabulut İstanbul Bahçeşehir'de bir villada öldürüldü ve parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulundu.

        Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etti.

        Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu. Ancak tartışmalar yıllarca sürdü.

        MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ VE BUGÜNE KADAR YAŞANANLAR

        Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu.

        Cinayetten sonra 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        CEM GARİOĞLU, CEZAEVİNDE ÖLDÜ

        Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl yıl sonra Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada kan bulaştığı kanlı koltuk üzerinde poz verdi. Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun Cem Garipoğlu'nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.

        BABA KARABULUT'TAN 'MEZAR AÇILSIN' TALEBİ

        Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını öne süren Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulundu.

        Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığına' kanaat getirilerek reddedildi.

        SAVCILIK, DNA YÜZDE 99,99 'UYUMLU' DEDİ

        Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99,99 uyum olduğunu belirtti.

        TALEP İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

        Kararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçerek ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir'in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı itiraz başvurusuna üst mahkeme Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.

        ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

        İki mahkemeden de red kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı'na taşıdı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin red kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulundu.

        RET KARARI ÇIKTI

        Adalet Bakanlığınca, baba Süreyya Karabulut'un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın isteği reddedildi.

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllar sonra Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Savcılık Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi ve mezarın 3 Ekim'de açılmasına karar vermişti.

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