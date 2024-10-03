Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!

İstanbul'da, Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Bahçeşehir’deki bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre Cem Garipoğlu, bu cinayetten 197 gün sonra, 17 Eylül 2009'da, avukat tarafından polise teslim edildi.

Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişilerin mezarlığa gelmesinin ardından Garipoğlu'nun mezarı açılmaya başlandı.

Kaldığı koğuşta intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu’nun cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından 12 Ekim 2014 günü hazırlanan raporda Cem Garipoğlu’nun ölüm nedeninin "başa poşet geçirilmesine bağlı ağız burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi" olarak açıklandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun ortaya çıkarttığı o fotoğraf karesinde Cem’in annesi, iki kız kardeşi ve ağabeyi, Münevver’in katledildiği koltuk üzerinde gülerek poz veriyordu. Garipoğlu Ailesi'nin, bu fotoğraf karesiyle cinayetten 12 yıl sonra Münevver’in kanının bulaştığı o kanlı koltuğu atmadıkları ve yeni taşındıkları eve götürdükleri de ortaya çıktı.

Cem’in intihar ettiği iddia edilen olaydan sonra, kamuoyunda Cem Garipoğlu’nun ölmediğine ve kaçırıldığına dair iddialar yer bulmaya başladı. Cem Garipoğlu’nun ölümünden tam 7 yıl sonra yani 2021'de Garipoğlu Ailesi'nin "Kanlı koltuk" pozu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bu kanlı koltuk pozu gündemde büyük yankı uyandırdı. Kamuoyunun büyük kesimi artık Cem Garipoğlu’nun ölmediğine inanmaya başladı. Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını öne süren Münevver Karabulut'un babası, Temmuz 2022’de avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulundu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığına' kanaat getirilerek reddedildi.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

İki mahkemeden de ret kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı'na taşıdı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin ret kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı'nca, baba Süreyya Karabulut'un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın isteği reddedildi.

Silivri Cumhuriyet Savcılığı ayrıca mezarının açılacağı bugünle ilgili “Kimlik teşhisinde kullanılmak üzere ölenin yakınlarından veya komşularından birinin mezarlıkta hazır edilmesi” ve “Kamera ve fotoğraf çekimi yapılmak üzere olay yeri inceleme ekibi veya bu işlerde uzman kimselerin mezarlıkta hazır edilmesi” talimatını da verdi.

CEM GARİPOĞLU'NUN 3 TESADÜFÜ

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı günün tarihi de ilginç bir tesadüfü ortaya çıkarttı. Cem’in Münevver ile yaptığı MSN yazışmalarında Cem’in 3 rakamına olan takıntısı dikkat çekiyordu. 5 Şubat 2009 günü Cem ile Münevver arasında geçen bir MSN yazışmasında, Cem Garipoğlu, mart ayının ortasında 3 günlüğüne İsviçre’ye gideceğini söylüyor.

Münevver de, ‘Mart ayı benim doğum günümün olduğu ay” diyor. Cem bunun üzerine, “Evet 3 Mart” diyor. Buna şaşıran Münevver, doğum gününün 7 Mart olduğunu belirtip Cem’e “Aklı 3’te gene de olsa İsviçre’ye gitme de kalmış, 3 3 3 gidiyor” diyor.

Sohbette 3 rakamına takılan Cem, Münevver’i 3 Mart'ta öldürdü. Bilgisayarından çıkan MSN kayıtlarına, “Zeytinburnu sürtüğü” ismini veren Cem, yedek bir dosyaya da “333” ismini koydu. Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması da 3 Ekim gününe denk gelerek ilginç bir tesadüf oluşturdu.