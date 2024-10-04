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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile 2023'te nikâh masasına oturan Muhammet Aydın, ihbar üzerine ofisinde yapılan aramada ruhsatsız 2 silah ele geçirilmesi sonucu gözaltına alındı.

Muhammet Aydın ile Tuğçe Tayfur

RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül Pazartesi günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Merkez Mahallesi’nde bulunan bir ofise giren polis ekipleri, burada arama yaptı. Aramada; 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Aramaların ardından ofiste bulunan ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın (29) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve adli işlem yapılan Aydın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur KIZIYLA GERİLİM YAŞIYOR Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arası ise uzun süredir iyi değil. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ferdi Tayfur ise bunun üzerine kızının şarkılarını okumasını istemediğini ifade etmişti.