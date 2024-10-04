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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın gözaltına alındı

        Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı

        Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, ihbar üzerine ofisinde yapılan aramada ruhsatsız 2 silah ele geçirilmesi sonucu gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:28
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        Damadı gözaltına alındı
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        Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile 2023'te nikâh masasına oturan Muhammet Aydın, ihbar üzerine ofisinde yapılan aramada ruhsatsız 2 silah ele geçirilmesi sonucu gözaltına alındı.

        Muhammet Aydın ile Tuğçe Tayfur
        Muhammet Aydın ile Tuğçe Tayfur

        RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül Pazartesi günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Merkez Mahallesi’nde bulunan bir ofise giren polis ekipleri, burada arama yaptı. Aramada; 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        SERBEST BIRAKILDI

        Aramaların ardından ofiste bulunan ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın (29) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve adli işlem yapılan Aydın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur
        Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur

        KIZIYLA GERİLİM YAŞIYOR

        Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arası ise uzun süredir iyi değil. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ferdi Tayfur ise bunun üzerine kızının şarkılarını okumasını istemediğini ifade etmişti.

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        #ferdi tayfur
        #Muhammet Aydın

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