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        Haberler Magazin Cemal Hünal'ın, 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti - Magazin haberleri

        Cemal Hünal'ın, 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti

        Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile 10 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:14
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        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
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        'Issız Adam' filmiyle ünlenen Cemal Hünal'ın 2011'de evlendiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası sonuçlandı.

        DURUŞMA SAATİNİ KİTAP OKUYARAK BEKLEDİ

        Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi’nin önüne gelen Cemal Hünal, bir kenara geçip duruşma saatini kitap okuyarak bekledi. Kısa süre sonra Lale Cangal’ın mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı.

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        Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi ve çift anlaşmalı olarak boşandı.

        İzleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada, Cemal Hünal avukatı Gülşah Ertuğrul ile, Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu.

        Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi.

        Ayrıca, 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararı alınırken, Hünal’ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.

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        #Cemal Hünal
        #Lale Cangal

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