Ailesiyle birlikte saldırdı! İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
İstanbul Esenler'de otoyol kenarında dehşet dolu anlar yaşandı. İlçede bir kişi ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darp etti. Çevredekilerin tepkisine aldırmayan saldırganlar şiddete araçta da devam etti. Saldırganlar daha sonra genç kadınla bölgeden uzaklaştı
Esenler'de bir kişi ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darp etti. Çevredekilerin tepkisine aldırmış etmeyen sevgili ve ailesi bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaştı.
DHA'nın haberine göre kan donduran olay, dün saat 18.00 sıralarında O-3 otoyolu üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, bir kişi ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darp etmeye başladı.
ARAÇ İÇERİSİNDE SALDIRMAYA DEVAM ETTİ
Çevredekilerin tepkisine aldırmış etmeyen saldırganlar darp etmeye devam etti. Kısa süre sonra kadını otomobile bindiren saldırgan, araç içerisinde kadını darp etmeye devam ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.