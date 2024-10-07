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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Savaş biterse borsa nefes alır - İş-Yaşam Haberleri

        Savaş biterse borsa nefes alır

        Habertürk TV'de her pazartesi yayınlanacak olan ve ilk bölümü seyircisi ile buluşan Ayılar ve Boğalar Programı'nın ilk konuğu Dr. Berra Doğaner oldu. Geçen hafta cuma günü seans kapanışına doğru borsada yüzde 2,4 yükselmesinin bu kadar olumsuz gelişme içinde tek iyi haber olduğunu vurgulayan Doğaner, ancak önümüzdeki dönem borsayı olumlu etkileyebilecek bir dizi etken olabileceğini vurguladı. Bunlardan ilkinin ötelense bile faiz indirim süreci olduğunu vurgulayan Doğaner, borsada satın alınabilecek en güçlü beklentinin bu gelişme olacağını, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin olası not artırımı ve yurtdışındaki faiz indirim süreçlerinin borsayı destekleyebileceğini söyledi. Doğaner, yanı başımızdaki Ortadoğu'da her geçen gün şiddetlenen çatışmaların sona ermesinin de borsayı nefes aldıracağını kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:38
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        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
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        Habertürk TV'de borsa ve sermaye piyasalarının konu alındığı Ayılar ve Boğalar programı başladı. Her pazartesi saat 10.30'da seyircisi ile buluşacak olan programı ekonomi gazetecisi ve haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak hazırlayıp sunuyor.

        Programın ilk konuğu sermaye piyasaları uzmanı Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Berra Doğaner oldu. Borsayı İran ve İsrail arasında şiddeti giderek artan gerilimin ve çatışmaların yanı sıra yüksek gelen enflasyonun faiz indirimi beklentisini ötelemesinin olumsuz etkilediğini anlatan Berra Doğaner, bunların yanı sıra kötü gelen PMI verilerinin de hisse senetleri piyasasının kan kaybetmesinde önemli rol oynadığını anlattı.

        FAİZ İNDİRİM SÜRECİ YİNE EN ÖNEMLİ ETKEN

        Geçen hafta cuma günü seans kapanışına doğru borsanın yüzde 2,4 yükselmesinin bu kadar olumsuz gelişme içinde tek iyi haber olduğunu vurgulayan Doğaner, ancak önümüzdeki dönem borsayı olumlu etkileyebilecek bir dizi etken olabileceğini vurguladı. Bunlardan ilkinin ötelense bile faiz indirim süreci olduğunu vurgulayan Doğaner, borsada satın alınabilecek en güçlü etken bu gelişme olacağını, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin olası not artırımı ve yurtdışındaki faiz indirim süreçlerinin borsayı destekleyebileceğini söyledi. Doğaner, yanı başımızdaki Ortadoğu'da her geçen gün şiddetlenen çatışmaların sona ermesinin de borsayı nefes aldıracağını kaydetti.

        Borsada işlem gören sektörlerden gıda perakendesi, demir çelik, otomotiv, havacılık, ulaştırma ve holdingler ile GYO'ların potansiyel barındırdığını dile getiren Doğaner, kendisinin Koç Holding, Tofaş Oto, Mavi Jeans, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut şirketlerini takip ettiğini vurgulayarak, bu şirketlerin her birinin artıları ve eksi yönlerini dile getirdi.

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        #Borsa İstanbul
        #Ayılar ve Boğalar
        #rahim ak
        #Berra Doğaner
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