3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, suyu çekilen gölette oynayan 3 çocuk, bir anda bataklığa saplandı. Çocuklar çevredekiler tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Bursa'da olay, dün İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşlarının 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı.
BAĞIRIP YARDIM İSTEDİLER
DHA'da yer alan habere göre göletten çıkamayan çocuklar bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu.
İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULDU
Çocuklar, insan zinciri oluşturularak, tek tek göletten çıkarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.