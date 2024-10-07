Farkındalığı ve rahatlamayı teşvik eder:

Günün koşuşturmacası başlamadan önce sabah oturup bir fincan çay içmek meditatif bir uygulama olabilir. Bu farkındalık ritüeline katılmak, gün için sakin ve pozitif bir ton belirlemenize yardımcı olabilir ve sabahınıza huzur ve rahatlama hissiyle başlamanızı sağlar. Özellikle yatıştırıcı ve sakinleştirici özellikleriyle bilinen bitki çayları, önünüzdeki gün için huzurlu bir zihin yapısı oluşturmanıza yardımcı olabilir.