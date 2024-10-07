Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Aç karnına çay tüketmenin sağlığa faydaları nelerdir?

        Yemek yemeden önce çay içmenin faydaları nelerdir?

        Dünyada çay kültürü birbirinden farklı türde olsa da çoğu insanın gün içinde severek tükettiği bir bitkisel içecektir. Peki, çay keyfimizi aç karnına mı yoksa tok karnına mı içmek daha iyi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sıcak bir çay içmenin verdiği keyif ve rahatlama hissi çay severlerin bildiği bir histir. Peki, aç karnına çay içmenin olası sağlık avantajlarını hiç düşündünüz mü? İşte merak ettikleriniz...

        • 2

          Nemlendirmeyi destekler:

          Aç karnına çay içmenin dikkate değer faydalarından biri, bir gece uykusundan sonra su içme sürecini başlatmaya yardımcı olmasıdır. Birkaç saat boyunca sıvı almadan geçirdikten sonra, vücudunuzu ılık bir fincan çayla nemlendirmek, sıvı seviyelerinizi yenilemenin ve vücudunuzu gün boyunca enerjik hale getirmenin nazik ve rahatlatıcı bir yolu olabilir.

        • 3

          Sindirime ve bağırsak sağlığına yardımcı olur:

          Nane, zencefil veya papatya gibi bitkisel çaylar, geleneksel olarak sindirimi desteklemek için kullanılmıştır. Bu çayları aç karnına tüketmek, sindirim sularını uyarmaya, mideyi yatıştırmaya ve rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

        • 4

          Ayrıca, antioksidanlar ve kateşinler açısından zengin olan yeşil çay, sabah tüketildiğinde bağırsak sağlığını destekleme ve sağlıklı bir mikrobiyomu destekleme potansiyeli açısından incelenmiştir.

        • 5

          Sabah enerjisi sağlar:

          Birçok kişi için güne bir fincan çayla başlamak hafif bir canlanma sağlar. Siyah ve yeşil çaylardaki orta düzeydeki kafein içeriği, enerjide doğal, istikrarlı bir artış sağlayarak, genellikle daha yüksek kafeinli seçeneklere eşlik eden gerginlik olmadan uyanıklığı ve odaklanmayı artırır.

        • 6

          Bu, özellikle sert bir kahvenin sertliği olmadan sabah rutinlerine alışmak isteyenler için faydalı olabilir.

        • 7

          Kilo yönetimini destekler:

          Sabah rutininize aç karnına çay tüketimini dahil etmek, kilo yönetimine yardımcı olabilir. Yeşil çay ve oolong çayı gibi belirli çaylar, metabolizma hızını artırma ve yağ oksidasyonunu artırma potansiyelleri açısından incelenmiştir; bu da kilolarını yönetmek isteyen kişiler için faydalı olabilir.

        • 8

          Bu tür çaylarda bulunan hafif kafein ve kateşinlerin kombinasyonu, gün boyunca hafif bir metabolik artışa katkıda bulunabilir.

        • 9

          Farkındalığı ve rahatlamayı teşvik eder:

          Günün koşuşturmacası başlamadan önce sabah oturup bir fincan çay içmek meditatif bir uygulama olabilir. Bu farkındalık ritüeline katılmak, gün için sakin ve pozitif bir ton belirlemenize yardımcı olabilir ve sabahınıza huzur ve rahatlama hissiyle başlamanızı sağlar. Özellikle yatıştırıcı ve sakinleştirici özellikleriyle bilinen bitki çayları, önünüzdeki gün için huzurlu bir zihin yapısı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

        • 10

          Çözüm

          Sabah rutininize aç karnına bir fincan çay eklemek, sindirimi ve susuzluğu desteklemekten hafif bir enerji artışı sağlamaya ve farkındalığı teşvik etmeye kadar çeşitli potansiyel sağlık faydaları sunabilir. İster siyah çayın baskın aromasını, ister yeşil çayın hafif lezzetini veya bitkisel infüzyonların yatıştırıcı özelliklerini tercih edin, tercihlerinize ve sağlık hedeflerinize uyacak şekilde seçebileceğiniz bir dizi çay vardır.

        • 11

          Vücudunuzun ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve hangi uygulamaların refahınızla en iyi şekilde uyumlu olduğunu belirlemek çok önemlidir.

          Kaynak: Uphaartea

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Husumetlileri aracının önünü kesip çekiçle saldırdı!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Habertürk Anasayfa