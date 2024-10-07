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        Haberler Gündem Güvenlik Havalimanında cinsel organlarında taşıdıkları külçe altınlarla yakalandılar: 7 tutuklama - En Son Haberler

        Havalimanında cinsel organlarında taşıdıkları külçe altınlarla yakalandılar: 7 tutuklama

        İzmir'de polis ekipleri, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen ve Havalimanı çıkış noktasında durdurulan Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu üzerinde 18 kilo 500 gram külçe altın ele geçirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 20:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:06
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        İzmir'de operasyon
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        İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, polisin durduğu Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki araçta yapılan aramada, Türkiye'ye kaçak olarak sokulmaya çalışıldığı belirlenen her biri 110 gram ağırlığında toplam 166 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Külçe altınlardan 84'ünün kadın yolcuların iç beden muayenesinde cinsel organlarında taşıdıkları belirlenip, cerrahi müdahale ile çıkarıldığı bildirildi.

        İÇ BEDEN MUAYENESİ YAPILDI

        Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Türkiye'ye kaçak yollarla altın girişi yapılacağı bilgisine ulaştı.

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        2 Ekim'de harekete geçen polis, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki aracı havalimanının çıkışında durdurdu. Araçta ve yolcular üzerinde yapılan aramada, her biri 110 gram 82 adet külçe altın, 18 oyun konsolu ve kolu (playstation), 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, alınan mahkeme kararının ardından Özbek kadın yolcuların iç beden muayenesi ile yapılan cerrahi müdahalesi sonucu cinsel organlarından yine her biri 110 gram ağırlığında 84 külçe altın daha çıkarıldı.

        TUTUKLANDILAR

        Ele geçirilen toplam 18 kilo 500 gram ağırlığındaki 166 adet külçe altının piyasa değerinin 55 milyon TL olduğu belirtildi. Kaçak getirdikleri altınlarla yakalanan 6 Özbek kadın yolcu ile onlara yardım ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #kaçakçılık
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