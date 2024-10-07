Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Yağmayan sonbahar

REKLAM advertisement1

Türkiye’de hava kuzey bölgelerde serinledi. İstanbul’da gölgeler 20°C hissediliyor. Cumartesi gününden önce Marmara’da yeni yağmur görüntüsü yok. Ekim ayının bazı gece sağanakları dışında kurak geçtiği İstanbul’da barajlar %35 seviyesine doğru iniyor. Gelecek 7 gün içinde şehirde sadece 12 Ekim Cumartesi günü lokal yağmur geçişleri olabilir, Türkiye’nin diğer bölgelerinde de yağmayan bir sonbahar yaşıyoruz.

EGE KIYILARINDA RÜZGÂR

Ege ve Akdeniz haftayı yine güneşlenerek 25 ila 32°C sıcaklıklarda geçiriyor. Ege kıyılarında rüzgar salı ve çarşamba biraz daha kuvvetli eser, güçlü bir fırtına beklenmiyor.

YILDIRIM DÜŞMESİ RİSKİ REKLAM Güneydoğu’da yeni yağmur beklenmezken Doğu Anadolu’da 8 Ekim Salı gün içinde bir miktar yağabilir. Kars-Iğdır-Artvin boyunca gök gürültülü sağanaklar, açık arazide yıldırım düşmesi riskiyle geliyor. SU TAŞKINLARINA DİKKAT Karadeniz’de yarın kuvvetli sağanak özellikle Rize-Artvin arasında yer yer taşkınlara ve su baskınlarına yol açabilir. Yarın ayrıca Samsun merkez çevresinde de kuvvetli yağan birkaç saat geçiririz. Hava sıcaklıkları Karadeniz kıyılarında yarın azalacak, hissedilen 20°C’nin altında olur. SICAKLIKLAR YENİDEN 15-16-17 Ekim tarihleri ise (gelecek hafta) daha soğuk, rüzgarlı ve yer yer kuvvetli yağışlı geçebilir. Şimdiden bakınca İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 15-17°C’lere kadar düşebilir. İç Anadolu haftaya benzer şekilde soğuyarak kış başlangıcına yakın değerlere düşer, fakat bu durum uzun sürmeyecek ve o soğumanın ardından yeniden ısınma yaşanacak görünüyor.

OLUMSUZ ETKİLER OLABİLİR Tüm bu sıcaklık dalgalanmaları, Türkiye’nin gündemi ile birleşince insanlar üstünde olumsuz etkilere yol açabilir. İnsanın psikolojik sağlığı için güneşin iyi olduğu söylenir, bu hafta ülke genelinde bol bol güneş var. Bu aydınlık haftanın hepimize iyi gelmesi dileğiyle.