"Tarihi eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

Hangi ülkede, hangi ünlü müzeye gitseniz ülkemizden, yurt dışına kaçırılan tarihi bir eseri görmemeniz söz konusu olamaz.

Örneğin;

• Nereidler Anıtı

(British Museum / İngiltere)

• Zeus Sunağı

(Pergamon Müzesi / Almanya)

• Knidos Aslanı

(British Museum / İngiltere)

• İhtiyar Balıkçı Heykeli

(Pergamon Müzesi / Almanya)

• Antakya’da bulunan Üç Güzeller Mozaiği

(Louvre Müzesi / Fransa )

• Hermes ve Bebek Dionysos’u Gösteren Roma Dönemi Taban Mozaiği

(Worcester Sanat Müzesi / ABD)

• Antalya’daki Perge Antik Kenti’nden Tykhe Heykeli

(Brüksel Kraliyet Sanat Müzesi / Belçika)

• Smyrna’dan Dionysos Başı

(Ulusal Arkeoloji Müzesi /Hollanda)

• Antalya’daki Korydalla Antik Kentinden ‘Sion Eserleri’ (Dumbarton Oaks Müzesi / ABD)

Anadolu'da ilk arkeolojik kazının yapıldığı 1857'den itibaren başta define avcıları aracılığıyla olmak üzere çeşitli yollarla yurt dışına kaçırıldı.

İşinin en ehli uzmanların bile paha biçemeyeceği tarihi eserlerimiz, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürünü yansıtıyor.

Zeus Sunağı'nın sergilendiği Berlin'deki Pergamon Müzesi, yılda 850 bin ila 1 milyon arasında ziyaretçiyi ağırlıyor.

Müzelerde sergilenen tarihi eserlerimizin hangileri olduğunu biliyoruz. Müzayede evlerinde açık artırmaya çıkarılan özel koleksiyonlarda yer alanlardan da haberlerimiz oluyor. Ne var ki özel koleksiyonlarda olup da satışa çıkarılmayanlardan, ihbar olmaması halinde haberimiz olmuyor.

Sadece iade edilenlerin sayısı, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerimizin ne kadar çok olduğu konusunda fikir veriyor.

Ki yaklaşık 8 bin parça tarihi eser, son 5 yılda iade alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Arkeolog Zeynep Boz

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'den yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerimizin iadesi için son yıllarda bir hayli yoğun mesai yapıyor.

Gerçekleştirilen girişimlerle; tarihi eserlerimizi elinde bulunduranların gönüllü olarak iade etmesi sağlanıyor.

Ayrıca; tarihi eserlerimizin iadesi, diplomatik ilişkilerle de sağlanıyor.

Dava açılarak iadesi sağlanan tarihi eserler de oldu. Ne var ki bu yöntem istisnai.

Kamu kaynağını verimli kullanma adına dava açma yoluyla tarihi eser iadesini sağlanması, son tercih olarak kullanılıyor.

Eserlerin, daha çok gönüllü veya diplomatik ilişkiler çerçevesinde iadesinin sağlanmasına çalışılıyor.