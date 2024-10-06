Tarih boyunca dünya haritasında yer almış, ancak zamanla kaybolmuş birçok devlet, ardında gizemli hikayeler bıraktı. Kimi savaşlarla, kimi siyasi entrikalarla tarih sahnesinden silinen bu ülkeler, adeta tarihin labirentinde kaybolmuş gibi görünüyor. İşte detaylar!