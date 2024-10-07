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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı | Son dakika haberleri

        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı

        Sakarya'da 43 yaşındaki V.E.B. kavgayı ayırmak istedi, ancak müdahale sırasında 4 kişi tarafından darp edilince silahını çıkardı. 4 kişiyi yaralayıp kaçtı. Polis şüpheli yakalamak için harekete geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 22:26 Güncelleme: 07.10.2024 - 22:26
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          Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavgayı ayırmak isteyen V.E.B. (43), kendisini darp etmek isteyen gruptan 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

        • 2

          Jandarma ekipleri 4 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        • 3

          Olay, saat 17.00 sıralarında Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Villa inşaatında çalışan bir kişi ile bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden geçen V.E.B. tarafları ayırmak istedi.

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          OLAY YERİNE GELİP SALDIRDILAR

          Kavga eden taraflardan biri telefonla olay yerine yakınlarını çağırdı. Olay yerine gelen kişiler iddiaya göre kavgayı ayırmak isteyen V.E.B.'ye saldırdı.

        • 5

          Grubun kendisine saldırması üzerine tabancasını ateşleyen V.E.B., 4 kişiyi vurdu. Olayda, İsmail A. (41), oğlu Emrullah A. (21), Emrah K. (35) ve H.A. (42) yaralandı. 4 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

        • 6

          İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sapanca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        • 7

          Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan V.E.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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