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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rıdvan Dilmen: Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı - Futbol Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı

        Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Süper Lig'de 8. haftada oynanan mücadeleleri değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 21:59 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:59
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        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
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        Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da önemli yorumlarda bulundu.

        İşte Dilmen'in açıklamaları:

        "OKAN HOCA ÇOK TARZI OLMAYAN DEĞİŞİKLİLER YAPTI"

        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişikliler yaptı. 1-0'ı tutmak adına. Normalde Okan hoca, 2-0 ve 3-0 için risk alan bir teknik direktördür. Hatta doyumsuz bir teknik adamdır."

        "Kaleye yeterli şekilde şut atıldı. Ertuğrul'a da 7 hafta boyunca gelmediği kadar top gelmiş kalesine. Özellikle ilk yarıda 5-6 tane kaleyi bulan şut vardı. Aslında, Sallai de buranın oyuncusu değil. Şimdi Mertens ve Icardi yorgun olduğu için görüyoruz bunu fakat olmadı. Barış ve Yunus da yoruluyorlar artık yavaş yavaş. Sara ve Torreira'ya da çok yük bindiği için... Bu kez hemen 81'de uzatmaları da düşünürek bir kez daha değişiklik yaptı Okan hoca. Sallai sola attı... Bence pek yaptığı bir olay değil bu Okan hocanın. Okan Buruk, Batshuayi-Icardi oynatıyordu mesela 1-0'da. Maçta sonrası cümlesi önemli pozisyon vermedik diyor. Tam üç tane orta sahayla oynayıp diri bir sol taraf oluşturayım derken Icardi'yi de çıkarıp önden çok rahat stoperlerini de çıkarmasınlar diye Batshuayi'yi soktu. Sonra artık doldur boşalta dönebilir diye bu kez 2 oyuncu değil sistemi de değiştirdi. Maç hep 3 puan üzerine kurulmuş."

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        "EN ÇOK MAZERETİ OLAN FUTBOLCUNUN BARIŞ ALPER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        "Barış'ın oynadığı 19 maç da milli takım maçları. Kerem Demirbay iyi futbolcu değil mi? 87 maç onu çok yıpratmayabilir ama sürekli sprint yapan o sprintleri de 5'er 10'ar 30'ar 40'ar metre yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Uzun süre de bütün sene boyunca 6 mevkiide oynayan tek oyuncu. Bu dönemde en çok mazereti olan oyuncunun Barış Alper Yılmaz olacağını düşünüyorum. En azından milli arada 14 gün içerisinde 2 maç oynayacak."

        "ICARDI'Yİ KAZANMAK İÇİN HER ŞEY YAPILMALI"

        "Ne Icardi Galatasaray'dan vazgeçer ne Galatasaray Icardi'den vazgeçer. Benim elimde Icardi gibi bir silah varsa onu kazanmak için her şeyi yaparım. Peki 2 yıl gol kralı olurken yanında başka bir santrafor mu vardı. Tek Icardi oynayabilir mi? Fizik açıdan iyi durumda olursa oynayabilir."

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        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALIRLARDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

        "Hem Fenerbahçe hem Galatasaray bu bütçelerle doğru planlama yapmış olsalardı Şampiyonlar Ligi'ne kalırlardı diye düşünüyorum. İki takımın da ekonomik yapılarının ve kadrolarının Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu düşünüyorum"

        "BEŞİKTAŞ'IN 13-14 KİŞİLİK KADROSU VAR"

        "Beşiktaş'ın 13-14 kişilik kadrosu var. Bu kadroların içinde en geniş Fenerbahçe ama Beşiktaş'ın tam öyle değil. Hoca da tamamen skor endeskli olmaya çalıştı. Söylediği gibi çok top kayıpları da oldu. Aslında Okan Buruk'la Beşiktaş'ın hocası basketbol koçluğu yaptılar. Fena da gitmiyordu. Çok beğenmiyoruz ama Al-Musrati'nin olmaması Gedson'a da yük bindiriyor. Ne oynuyorlar desek, Silva ve Muçi için forvet arkası deriz. Hoca 70'e kadar ikinciyi bulma ihtimali hep kafasında vardı ta ki oyundan düşeceğini o da biliyordu. Bu kez koruma içgüdüsüyle değişiklikler yaptı. Dinlendiriği Eylül ayının en formda oyuncusunu oyuna soktu Rashica. Baskı biraz daha arttı bu kez bir daha değişiklik yaptı hoca."

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        "Beşiktaş aynı 11'le oynamak zorunda. 4 tane deplasmanı bitirdi.Beşiktaş çok önemli deplasmanları geçti ama ileride aranabilecek 2 puanlardan bir tanesi Beşiktaş için maalesef bu."

        "A LİGİ'NE ÇIKMA İHTİMALİMİZİ..."

        "Yine 4 puan iyi bizim için oynacağımız iki maçta. Karadağ ve İzlanda maçlarında alacağımız 4 puan bizim A Ligi'ne çıkma ihtimalimizi arttırır."

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