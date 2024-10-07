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        Haberler Dünya İsrail'den, Hizbullah'ın muhtemel lideriyle ilgili açıklama: Safiyuddin'in ölümünü teyit edemedik | Dış Haberler

        İsrail'den, Hizbullah'ın muhtemel lideriyle ilgili açıklama: Safiyuddin'in ölümünü teyit edemedik

        Lübnan'ı vurmaya devam eden İsrail ordusu, 3 Ekim'de düzenlenen hava saldırısında Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i hedef aldığını iddia etti. Lübnan güvenlik kaynakları, Safiyuddin'le temas kurulamadığını söylerken İsrail, Hizbullah'ın potansiyel liderinin ölümünü teyit edemediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:54 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:19
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        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
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        İsrail, 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında hedef aldığını öne sürdüğü Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in ölümünü henüz teyit edemediklerini duyurdu.

        İsrail'in Hükümet Sözcüsü David Mencer, düzenlediği çevrim içi bilgilendirme toplantısında ülkesinin Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Mencer, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin'in ölümünü teyit edebilecek bilgiye sahip olmadıklarının altını çizerek, teyidi halinde bunun İsrail ordusunun internet sitesinde paylaşılacağını belirtti.

        Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

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        Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 2 bin 83 kişi öldü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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