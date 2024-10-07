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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Süper Lig'in 8. haftasında golsüz berabere biten Kasımpaşa - Bodrum FK maçında skandal bir VAR kararı verilmişti. TFF 8. haftaya ilişkin VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:05
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        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        Gaziantep FK - Beşiktaş

        VAR: Ali hocam. Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Ali hocam ilk görüntüde sana kalecinin topla oynamadığını, topla 17 numaralı oyuncunun oynadığını göstereceğim.

        HAKEM: Bir dakika. Tamam, evet.

        VAR: Şu anda kaleci topla oynamıyor.

        HAKEM: Evet, 17 numara. Tamam, gördüm.

        VAR: Şimdi diğer bir açıdan da kalecinin oyuncuya olan etkisini gösteriyorum.

        HAKEM: Tamam. Penaltı veriyorum, kart gösteriyorum.

        VAR: Doğrudur.

        Kasımpaşa - Bodrum FK

        VAR: APP'de potansiyal faul için OFR öneriyorum.

        VAR: Hızlı oynat

        VAR: Geri gel, daha geriden oynat. Şimdi büyük açıya geç, geniş açıya geç.

        HAKEM: Mavili oyuncu, defans oyuncusunun üzerine çıkıyor değil mi?

        VAR: APP'nin içinde olduğunu göstereceğim. Hızlan, bitir APP'yi.

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        HAKEM: Golü iptal ediyorum, faulle başlatıyorum.

        KASIMPAŞA - BODRUM FK MAÇINDA NE OLDU?

        Süper Lig'in 8. haftasında golsüz berabere biten Kasımpaşa - Bodrum FK maçında skandal bir VAR kararı verildi.

        PAŞA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

        34. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hajradinovic'in kendi yarı sahasında savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kalecinin ceza sahasını terk ettiğini görünce rakibinden sıyrılıp topu uzak mesafeden ağlara gönderdi.

        Golün ardından VAR'ın uyarısıyla monitöre giden maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, golün öncesinde Kevin Rodrigues'in Taulant Seferi ile girdiği hava topu mücadelesinde rakibe faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kasımpaşa cephesi karara uzun süre itiraz etti. Lacivert-beyazlılar, maçın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Onur Özütoprak'ın protokol hatası yaptığını ifade etti.

        Eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, Kasımpaşa'da verilen skandal VAR kararını HT Spor'a yorumladı:

        "Pozisyona baktığımızda Bodrumsporlu oyuncu hiçbir şekilde topa müdahale etmeye çalışmıyor ve tamamen Kasımpaşalı oyuncunun kendisine doğru nasıl hareket ettiğini gözlemliyor. Kasımpaşalı oyuncu da gelip yükseliyor, evet teması var; bu birebir çıktıkları pozisyon olsa, itse, üstüne çıksa neyse ama hiçbir müdahalede bulunmuyor. Bodrumsporlu oyuncu, tamamen topu bırakıp rakibi engelleme gayesinde. Buradan faul diyen de çıkar, değil diyen de çıkar, rakibi engellemeye çalışıyordu, kambura yatmaya diyen de çıkabilir. Açık bariz bir şekilde faul varsa VAR müdahalesi gerekebilir. Buradan açık ve bariz faulü savunma oyuncusu açısından değerlendirirsen başka bir şey söylenebilir, hücum oyuncusu açısında değerlendirirsen başka bir şey söylenebilir. O yüzden golün verilmesi daha doğru olurdu. Müdahale olan VAR kayıtları açıklanacaktır. Bu pozisyonda VAR ile hakem ne konuştu merak ediyorum. Bodrumlu oyuncunun amacı rakibi kontrol edip topa yükselmek değil; engellemek, hatta oyuncunun faul beklentisi bile yok."

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