Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
Adana'da, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 29 yaşındaki Engin D. ile yakınları, polise taş ve sopalarla saldırdı. Grubu dağıtan polis, kaçmaya çalışan firari hükümlüyü dizinden vurup yakaladı
Adana'da olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2801 Sokak'taki bir kahvehanede meydana geldi.
21 YIL HAPİS CEZASI VARDI
DHA'da yer alan habere göre Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik sorgusu yaptıkları Engin D.'nin (29) 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.
ZANLI KAÇMAYA ÇALIŞTI
Engin D. kaçmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen Engin D.'nin yakınları da taşkınlık çıkardı.
3 EKİP ARACI ZARAR GÖRDÜ
İçi boş sulama kanalına kaçan Engin D. ile yakınlarına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada bazı kişiler polise taş ve sopalar atarak saldırdı.
POLİS ZANLIYI DİZİNDEN VURDU
Havaya uyarı ateş açan polis, Engin D. kaçmaya çalışınca sağ dizinden vurup yakaladı. Takviye gelen bazı polis memurlarının da hafif yaralandığı olayda 3 ekip aracı zarar gördü.
YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.